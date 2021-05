Un énorme tremblement de terre de Cascadia était-il l’un des nombreux?

Un énorme tremblement de terre de Cascadia qui a envoyé un tsunami jusqu’au Japon en 1700 a peut-être fait partie d’une séquence de tremblements de terre dangereux, au lieu d’un seul tremblement dévastateur.

Le tremblement de terre de 1700 Cascadia est connu d’après les histoires orales de tribus locales vivant dans ce qui est aujourd’hui la Colombie-Britannique, l’État de Washington, l’Oregon et le nord de la Californie, ainsi que des archives géologiques de roches brisées et de dépôts de tsunami. Les chercheurs sont convaincus que le tremblement de terre , d’une magnitude estimée de 8,7 à 9,2, a frappé le 26 janvier: des archives écrites au Japon parlent d’un tsunami à cette date qui correspond aux histoires orales et géologiques de l’autre côté du Pacifique.

Maintenant, cependant, de nouvelles recherches suggèrent que le séisme de 1700 a peut-être été légèrement plus petit qu’on ne le pensait auparavant, et qu’il ne s’agissait que de l’un d’une série de plusieurs grands tremblements de terre qui ont frappé en quelques années. L’étude, présentée le 20 avril lors de la réunion annuelle de la Seismological Society of America, a utilisé une approche de modélisation pour constater qu’un seul grand séisme n’est pas la seule explication possible aux preuves géologiques laissées par les années 1700.

« La tradition a été seulement » un méga-tremblement de terre explique tout « , et ce que j’ai trouvé, c’est que ce n’est pas vrai », a déclaré l’auteur de l’étude Diego Melgar, sismologue à l’Université de l’Oregon. « Un méga-tremblement peut encore tout expliquer, mais une séquence d’événements peut aussi le faire. »

Si le tremblement de terre de 1700 était en fait une séquence, cela pourrait avoir des implications sur le type de tremblement de terre qui pourrait se produire sur la faille à l’avenir.

Un ou plusieurs?

Le tremblement de terre de 1700 s’est produit là où la plaque tectonique Juan de Fuca subduit ou pousse sous la plaque nord-américaine. Le point de vue traditionnel est qu’environ 1 000 kilomètres de ligne de faille entre l’île de Vancouver et le nord de la Californie ont éclaté lors du tremblement de terre. Le tremblement de terre a fait baisser le littoral, un processus appelé affaissement. Les géologues peuvent détecter cet affaissement en étudiant des organismes microscopiques appelés diatomées qui vivent dans les marais le long du littoral de Cascadia. Ces diatomées sont très sensibles au niveau de la mer, de sorte que les espèces présentes dans les sédiments d’un endroit particulier peuvent révéler la profondeur de l’eau de l’océan à ce moment-là. Les chercheurs peuvent également tracer le chemin du tsunami de 1700 dans les dépôts de roches, de sable et de sol déposés par la masse d’eau.

La principale ligne de recherche de Melgar se concentre sur les systèmes d’alerte aux tsunamis. Une partie de cette recherche consiste à créer des bases de données de tremblements de terre simulés et de leurs tsunamis associés. Avec cette base de données à sa disposition, il a décidé de voir s’il pouvait comparer les simulations avec les preuves géologiques laissées après 1700. Il voulait savoir, a-t-il dit, s’il y avait des scénarios de tremblement de terre qu’il pourrait exclure.

Il a constaté que la vision traditionnelle d’un séisme de magnitude 9 ou plus frappant le 26 janvier 1700 et brisant des centaines de kilomètres de faille d’un seul coup est en effet possible. Mais les preuves géologiques sont également cohérentes avec un tremblement de terre légèrement moins puissant et qui n’a éclaté qu’environ la moitié de la longueur précédemment prévue.

Le reste de l’affaissement du littoral se serait alors produit dans une série de plusieurs autres grands tremblements de terre au cours d’une décennie. Au lieu d’un seul tremblement de terre de magnitude 9, a déclaré Melgar, le tremblement de terre du 26 janvier était peut-être un 8,7, suivi quelques années plus tard par un 8,4, puis un 8,3 ou un 8,2 l’année d’après. Tant que les tremblements de terre ultérieurs étaient inférieurs à une magnitude de 8,6, ils n’auraient pas conduit à un autre tsunami au Japon.

Risque de tremblement de terre

Ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour la région de Cascadia, car plusieurs tremblements de terre géants ne seraient pas moins dangereux qu’un énorme. L’histoire géologique des zones de subduction de Cascadia suggère qu’elle subit de très grands tremblements de terre tous les quelques siècles (entre 240 ans et 500 ans). La question est maintenant de savoir si ces tremblements de terre se produisent toujours comme un seul énorme tremblement de terre ou s’il s’agit parfois d’une série de très gros tremblements de terre.

« Le tsunami n’est peut-être pas aussi important qu’un 8.1, mais les secousses peuvent être vraiment intenses », a déclaré Melgar. « C’est juste dangereux d’une manière différente. »

En effet, une décennie au cours de laquelle des tremblements de terre géants se produisent tous les deux ou trois ans pourrait même être plus dévastatrice pour les personnes vivant dans la région qu’un seul tremblement de terre tous les quelques centaines d’années. C’est pourquoi il est important de savoir quel scénario est le plus probable, a déclaré Melgar à 45Secondes.fr. Ce travail impliquerait une modélisation plus détaillée et de haute technologie des vagues de tsunami d’un séisme de magnitude 8 ou de magnitude 9, ainsi qu’un examen plus approfondi des dommages à partir de 1700.

«Nous devons faire beaucoup plus de travail sur le terrain dans l’Oregon, dans l’État de Washington, en Californie et en Colombie-Britannique», a-t-il déclaré.

