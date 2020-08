Un énorme tas de crème fouettée à Trafalgar Square

31/07/2020 22h10

Trafalgar Square à Londres est certainement l’un des espaces artistiques les plus insolites au monde. Vous pouvez maintenant y voir une nouvelle attraction.

Un énorme morceau de crème avec une cerise et un bourdon sur le dessus attire les regards dans le célèbre Trafalgar Square à Londres depuis jeudi.

L’œuvre mignonne et extravagante “The End” de Heather Phillipson couronnera un socle sur la place au milieu de la capitale au printemps 2022. Dégoûtant: une mouche géante rampe sur le tas de crème.

Retard Corona

En fait, l’œuvre d’art était censée être installée il y a quatre mois, mais la crise corona est également venue avec cette idée (comme beaucoup dans le monde). Depuis 1999, l’art contemporain est exposé sur la soi-disant «quatrième base» de la place. La Britannique Phillipson veut exprimer les extrêmes d’expériences partagées avec sa sculpture crème-mouche-cerise.

Aussi intéressant:

Le choix de Donald Trump a été l’inspiration

L’idée lui est venue du Brexit et de l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. L’œuvre doit non seulement rayonner de pessimisme, mais aussi d’espoir et “une opportunité pour un changement radical”.

Les piétons peuvent regarder en direct depuis un site Web ce que le drone regarde d’en haut. L’artiste a déjà établi un record avec sa sculpture: jamais auparavant une œuvre d’art aussi grande n’avait été posée sur le socle. Il s’élève à plus de neuf mètres dans le ciel.

La quatrième base

Le quatrième socle, conçu par Sir Charles Barry et construit en 1841, dans le coin nord-ouest de la place était censé porter une statue équestre de Williams IV. La sculpture n’a jamais été terminée en raison de mesures d’austérité. Plus tard, il n’a pas été possible de s’entendre sur le monarque ou le héros militaire qui devait y être déployé. La base est donc restée vide.

Trafalgar Square

Trafalgar Square est une grande place du centre de Londres que beaucoup considèrent comme le véritable centre de la ville. C’est la plus grande place publique et a été un point de rencontre central depuis le Moyen Âge.

Sous le prince régent Georg, la place a été planifiée en 1820 par l’architecte John Nash, qui a redessiné des zones urbaines entières. La place a obtenu sa forme actuelle de 1840 à 1845 par l’architecte et maître d’œuvre anglais Sir Charles Barry.

© dpa-infocom, dpa: 200730-99-984603 / 4