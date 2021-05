Un énorme propulseur de fusée chinois tombe sur Terre au-dessus de la péninsule arabique

La fusée chinoise est tombée.

L’étage de base de 23 tonnes d’un Booster long mars 5B s’est écrasé sur Terre samedi soir (8 mai), mettant fin à 10 jours controversés en altitude qui ont attiré l’attention du monde entier et ont entamé une conversation plus large sur les débris orbitaux et l’exploration spatiale responsable.

Le Long March 5B a réintégré l’atmosphère au-dessus de la péninsule arabique vers 22h15 HAE samedi (02h15 GMT le dimanche 9 mai), selon le US Space Command.

« On ne sait pas si les débris ont touché la terre ou l’eau », a déclaré des responsables du Space Command a écrit dans une brève mise à jour samedi soir .

Mais certains analystes ont identifié une tombe aqueuse pour tous les mecs de fusée qui ont réussi à survivre à la chaleur intense de la rentrée. Par exemple, Space-Track.org a déclaré sur Twitter samedi soir que la longue marche «est tombée dans l’océan Indien au nord des Maldives», une chaîne d’îles idyllique au large de la côte sud-ouest de l’Inde.

Le Long March 5B a lancé le module de base pour la nouvelle station spatiale chinoise le 28 avril. Au lieu de sombrer en toute sécurité dans l’océan lorsque son travail était terminé, le premier étage de la fusée atteignit l’orbite, devenant un morceau de débris spatial qui n’attend que de s’écraser sur sa planète d’origine après avoir ressenti suffisamment de traînée atmosphérique.

Et ce n’était pas un incident isolé. La même chose s’est produite l’année dernière avec un autre noyau Long March 5B, qui est tombé de manière incontrôlée au-dessus de l’océan Atlantique au large de la côte ouest-africaine. Quelques gros morceaux de débris de cette rentrée apparemment est arrivé au sol dans la nation ivoirienne , bien qu’aucune blessure n’ait été signalée.

En outre, le premier prototype de laboratoire spatial de Chine, Tiangong 1, qui a été conçu pour aider à ouvrir la voie à la nouvelle station spatiale, a eu sa propre phase de jonque spatiale après avoir terminé sa mission. L’engin de 8 tonnes est tombé sur Terre sans contrôle en avril 2018, brûlant au-dessus de l’océan Pacifique .

Seuls trois objets fabriqués par l’homme plus lourds que ces deux noyaux Long March 5B sont tombés incontrôlés depuis l’espace, selon l’astronome et traqueur satellite Jonathan McDowell , qui est basé au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Ces trois sont les 83 tonnes Station spatiale Skylab , qui s’est écrasé au-dessus de l’Australie en juillet 1979; l’étage supérieur de 50 tonnes de la fusée Saturn V qui a lancé Skylab, qui est descendu au-dessus de l’océan Atlantique à l’ouest de Madère en janvier 1975; et la station spatiale Salyut 7 de l’Union soviétique et le module Kosmos-1686 attaché, qui pesaient ensemble environ 43 tonnes et sont rentrés au-dessus de l’Argentine en février 1991. (Malheureusement, la navette spatiale Columbia pourrait également être considérée ici; l’orbiteur de 117 tonnes s’est cassé à part lors de sa rentrée en février 2003, tuant les sept astronautes à bord.)

De nombreux membres de la communauté spatiale ont critiqué la Chine à propos des incidents de la longue marche du 5B, accusant le programme spatial du pays de se comporter de manière imprudente, voire imprudente. Une de ces réprimandes est venue samedi du nouveau chef de la NASA, Bill Nelson.

« Les nations spatiales doivent minimiser les risques pour les personnes et les biens sur Terre de la rentrée d’objets spatiaux et maximiser la transparence concernant ces opérations », Nelson a écrit dans une déclaration posté avant que la fusée ne tombe.

« Il est clair que la Chine ne respecte pas les normes responsables concernant leur débris spatiaux », at-il ajouté.« Il est essentiel que la Chine et toutes les nations spatiales et les entités commerciales agissent de manière responsable et transparente dans l’espace pour assurer la sûreté, la stabilité, la sécurité et la durabilité à long terme des activités spatiales.