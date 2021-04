Un énorme iceberg antarctique devenu une star d’Internet fond enfin

Un énorme iceberg antarctique dont les voyages étaient probablement les plus documentés de l’histoire a maintenant fondu pour rien dans l’océan Atlantique.

A68 fissuré la calotte glaciaire de Larsen C sur la péninsule antarctique en 2017 comme l’un des plus gros icebergs de tous les temps. À l’époque, il mesurait 2 240 miles carrés (5 800 kilomètres carrés), soit à peu près la taille de l’État du Delaware.

Dans le temps depuis, le berg a été secoué autour de l’Atlantique Sud, se dirigeant vers l’île de Géorgie du Sud. Là, les températures chaudes et les vagues l’ont brisé en gros morceaux. Ces morceaux se sont depuis fragmentés en morceaux trop petits pour être suivis. Le US National Ice Center suit les icebergs d’une longueur d’au moins 10 milles marins (18,5 kilomètres) ou d’une superficie d’au moins 20 milles marins carrés (68,5 kilomètres carrés). Le plus gros morceau de Larsen C n’est plus admissible à compter du 16 avril, selon la base de données du Centre: il ne mesurait que 3 milles marins sur 2 milles marins (5,5 km sur 3,7 km).

A68 a été étudié et surveillé peut-être plus que n’importe quel iceberg. Grâce à de nombreuses images satellitaires, il était évident que l’énorme iceberg a commencé à craquer sous la pression du mouvement (seulement une semaine après qu’il se soit libéré de la banquise). Les scientifiques de la Terre ont pu voir les fissures dans la glace et le différence de température dans l’eau qui l’entourait. Ils l’ont regardé rester coincé sur un mont sous-marin pas loin de là où il a vêlé et puis pirouette vers des eaux plus chaudes dans un courant appelé le Weddell Gyre.

En novembre 2020, il semblait que l’A68 pourrait s’écraser dans les bas-fonds près de l’île de Géorgie du Sud, bloquant potentiellement l’accès à l’océan pour les manchots qui y dorment. Mais l’A68 a basculé largement et au lieu de cela, il est devenu progressivement pâteux et fracturé alors que les vagues le stressaient et que de l’eau chaude s’est infiltrée dans et élargi de petites fissures, selon la BBC.

«Nous avons vu chaque petit tour et tour», a déclaré Laura Gerrish, spécialiste de la cartographie au British Antarctic Survey, à la BBC. « Nous avons pu suivre ses progrès avec des images satellites quotidiennes, à un niveau de détail que nous n’avions pas vraiment pu faire auparavant. »

Les chercheurs se sont également efforcés de comprendre comment un grand événement de mise bas comme celui qui a donné naissance à l’A68 affecte les écosystèmes qui l’entourent, bien que le climat rigoureux de l’Antarctique ait rendu la tâche difficile. En 2018, une expédition du British Antarctic Survey s’est rendue sur le site de mise bas pour collecter des échantillons du fond marin, mais a été bloquée par une épaisse glace de mer. Une deuxième mission en 2019 a été de même contrarié . Une mission sur l’île de Géorgie du Sud en février a finalement été couronnée de succès. Chercheurs déployés deux robots marins près de l’île pour en savoir plus sur la façon dont l’afflux d’eau douce froide provenant des fragments de fonte de l’A68 a affecté l’écosystème local. L’un des robots a été perdu, selon la BBC, mais l’autre sera récupéré en mai et ses données analysées.

