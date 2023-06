Un énorme dragon volant dans le ciel : tel a été le nouveau (et majestueux) spectacle de drones à Shenzhen

Drawer Canap 2,5 places en velours c tel ecru

Plus original que le velours traditionnel, le velours c tel nous s duit par ses fines rayures l gantes. C'est ce rev tement tendance qui nous a inspir la cr ation de Wiame, le canap 2 places so comfy. On vous en dit plus ? Pour ce nouveau mod le, nous avons choisi de laisser la vedette au velours c tel : les lignes de Wiame sont plut t simples et pur es, de fa on mettre en valeur son motif subtilement ray . Les angles sont quant eux arrondis afin d'ajouter une bonne dose de douceur l'ensemble. Son assise est compos e d'un unique coussin XXL pour un maximum de confort. Wiame fait par ailleurs honneur au savoir-faire fran ais puisqu'il est made in France. Pour ce qui est de ses caract ristiques techniques, voici ce que vous devez savoir sur le canap 2 places en velours c tel Wiame : Suspension : par sangles lastiques entrecrois es agraf es sur cadre en h tre massif. Carcasse : non d houssable et structure recouverte de mousse poly ther 16kg/m3, paisseur 10mm. Dessus des manchettes : mousse poly ther 28kg/m3. Finition simple surpiq re. Assise : mousse poly ther densit 28kg/m3. Coussin non d houssable. Finition simple surpiq re. Confort ferme. Dossier : 65% de fibres polyester et 35% de flocons de mousse poly ther. Coussins d houssables par fermetures glissi re. Finition simple piq re. Confort quilibr . 1 coussin d'assise et 2 coussins de dossier (78x50cm) 4 pieds en plastique de couleur noire H15mm et 50mm. Livr enti rement assembl !