Un énorme cimetière anglo-saxon et un trésor mis au jour en Angleterre

Un énorme site funéraire anglo-saxon a été découvert dans le Northamptonshire, au Royaume-Uni. À proximité, les archéologues ont également découvert un site funéraire vieux de 4000 ans.

Les archéologues ont découvert un total de 154 sépultures anglo-saxonnes, datant d’environ 1500 ans, contenant près de 3000 objets, des armes aux bijoux.

Une colonie anglo-saxonne voisine abritait également 42 structures vieilles d’environ 1 500 ans. La période anglo-saxonne a duré environ 600 ans, de 410 à 1066, lorsque les migrants se sont installés en Angleterre, de sorte que la nouvelle découverte aurait daté du début de cette période.

Les découvertes plus anciennes sur le site comprenaient 46 sépultures préhistoriques et sept structures – trois tumulus appelés tumulus et quatre bâtiments – datant de l’âge du bronze, qui a duré d’environ 2300 avant JC à 800 avant JC en Grande-Bretagne. Le trésor d’artefacts fournit un aperçu de la façon dont ces anciens peuples ont vécu et sont morts.

Le site n’a été découvert que lorsque plusieurs entreprises ont commencé à développer un nouveau lotissement près du petit village d’Overstone. Les archéologues du Museum of London Archaeology (MOLA) ont effectué les fouilles du site, qui ont été financées par les sociétés de logement qui ont acheté le terrain, Barratt et David Wilson Homes.

«Le site d’Overstone contient de loin le plus grand cimetière anglo-saxon jamais trouvé dans le Northamptonshire», a déclaré Simon Markus, archéologue au MOLA, chef de projet dit dans un communiqué . « Il est rare de trouver à la fois une colonie anglo-saxonne et un cimetière en une seule fouille. »

Les textiles anglo-saxons se sont minéralisés en raison de la proximité d’une broche en métal. (Crédit d’image: Museum of London Archaeology (MOLA))

L’équipe a déterré environ 150 broches, 15 bagues, 2 000 perles, 25 lances, 40 couteaux et 15 boucliers, ainsi que des objets personnels tels que des kits cosmétiques et des peignes en os. Une autre découverte remarquable était un patch de textiles anglo-saxons. Habituellement, un tel tissu ancien se désintègre avant que les archéologues puissent y accéder, mais ces déchets ont été minéralisés et préservés par une broche en métal à proximité.

« Les fouilles nous aideront à comprendre la façon dont les gens vivaient à la fois à l’époque anglo-saxonne, il y a environ 1 500 ans, ainsi qu’à l’âge du bronze, il y a près de 4 000 ans », a déclaré Markus dans le communiqué. « Les restes humains nous parleront de l’alimentation, de la santé et même des origines des gens eux-mêmes, tandis que leurs bâtiments peuvent nous apprendre à quoi ressemblait leur vie quotidienne et comment ils ont utilisé le paysage local à ces deux périodes différentes. »

