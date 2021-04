Un enfant sur 58 dans le monde est aux prises avec l’autisme, est trop têtu et vit avec des symptômes

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le trouble du spectre autistique (TSA) est une maladie associée à l’interaction et au comportement social qui commence dans l’enfance et dure toute la vie. Les symptômes commencent à apparaître chez l’enfant 3 à 5 mois après la naissance. Il s’agit d’une maladie dans laquelle les enfants peuvent également se faire du mal s’il n’y a pas de communication.C’est un groupe de nombreuses déficiences associées au cerveau, dans lesquelles le patient a des problèmes allant du comportement familier au comportement social.

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de l’autisme. La Dre Priyanka Bapna Bhabu, analyste du comportement certifiée par le conseil d’administration, explique comment les personnes atteintes d’autisme peuvent mener une vie normale …

Jusqu’à 40% des enfants peuvent vivre une vie normale

Jusqu’à présent, aucune cause ferme n’a été trouvée pour cette maladie, ni aucun traitement n’a été trouvé. Cependant, un enfant souffrant d’autisme peut s’améliorer avec de multiples thérapies. 20 à 40% des enfants affligés peuvent vivre comme des gens normaux grâce à la thérapie.

Un enfant sur 58

Il s’agit d’une maladie dans laquelle la gravité des symptômes peut être mesurée en regardant l’intensité des symptômes. Selon un rapport publié en 2018, un enfant sur 58 dans le monde est vulnérable à la maladie. Chez les enfants, la maladie peut être diagnostiquée à l’âge de 18 mois.

Amélioration possible grâce à la thérapie scientifique

Selon l’American Academy of Pediatrics et le National Research Council, la thérapie du comportement et de la communication peut améliorer les victimes dans une large mesure.

Analyse comportementale appliquée (ABA): Dans cette thérapie, les enfants apprennent chaque étape liée au comportement et à la réaction.

Intervention comportementale intensive précoce (EIBI): Cette thérapie est utilisée chez les enfants de moins de 5 ans. Des pratiques telles que la colère et l’automutilation sont surmontées avec l’approche d’enseignement supérieur.

Early Start Denver Model (ESDM): Avec l’aide de ce modèle, les enfants de 12 à 48 mois apprennent des activités sociales, liées au langage et de coordination entre le cerveau et le corps.

Ergothérapie: utile dans l’activité de la vie quotidienne.

