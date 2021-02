Un enfant musulman de 4 ans est signalé pour terrorisme, mais il parlait de Fortnite

Un garçon musulman de 4 ans a attiré l’attention du Empêcher le système, un programme de prévention contre le terrorisme et la radicalisation initié par le gouvernement britannique. La raison du rapport, comme l’explique The Guardian, est une phrase rapportée en 2019 par l’enfant à un travailleur d’un club scolaire à propos de bombes et armes à feu caché dans le hangar à outils de leur père. Cependant, les transcriptions du dialogue incriminant ont révélé que les armes citées par l’enfant ne sont autres que celles utilisées par son cousin aîné lors de ses matchs à Fortnite.

L’histoire a généré une série de critiques sur le système Prevent, notamment pour sa manière de fonctionner sur bases racistes. La mère de l’enfant protagoniste a déclaré que si son fils avait été blanc et non musulman, aucune alarme de radicalisation n’aurait été déclenchée. La femme a également exprimé un certain dérangé après avoir lu l’interrogatoire anonyme d’un autre parent d’un enfant de moins de 6 ans qui s’est retrouvé devant le domicile de la police à 10h30 du soir. A ce propos, la femme a commenté: « La situation pourrait dégénérer. La police aurait pu pénétrer dans la maison armée et, vous le savez, arrêter les parents, en faisant appel aux services sociaux ».

Le cas du garçon de 4 ans a amplifié l’inquiétude collective pour le dispositif adopté par le Prevent System, étiqueté comme anti-musulman, discriminatoire et source de division. L’observateur rapporte qu’entre 2016 et 2019, environ 624 mineurs de moins de 6 ans de confession musulmane ont été signalés au système de prévention. Au cours de la même période, 1 405 enfants âgés de 6 à 9 ans ont également été orientés vers le programme. Des chiffres qui nous font craindre que les enfants musulmans ne soient injustement ciblés par le système Prevent. Aussi parce que ce système repose sur le soutien d’organismes publics tels que les jardins d’enfants, les écoles, les clubs, ce qui suggère un mode de fonctionnement particulièrement intrusif.

La question est également intervenue sur les pages de The Guardian Rosalind Comyn, directeur et directeur de Liberty (Conseil national pour les libertés civiles), qui a déclaré: « Nous devrions tous être libres de nous exprimer et de vivre notre vie quotidienne sans être surveillés pour ce que nous pensons ou croyons – et grandir dans une société où nous se sentir en sécurité pour exprimer nos pensées et nos opinions. C’est pourquoi il est si préoccupant que des centaines d’enfants à peine assez vieux pour attacher leurs lacets sont présentés comme de futurs criminels potentiels sur la base d’éléments tels que les jeux vidéo auxquels ils jouent ou les opinions de leur famille « . Pendant ce temps, un porte-parole deBureau à domicile, le département du gouvernement britannique qui s’occupe des affaires intérieures, a souligné que « lorsque quelqu’un craint qu’un enfant ait été délibérément exposé à des récits terroristes nuisibles, il est juste qu’il le dénonce aux autorités compétentes. La prévention est avant tout sauvegarde et grâce à ce report, l’enfant pourra recevoir le soutien vital dont il a besoin. «

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂