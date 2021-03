Un enfant de six ans tombe sur un fossile de corail d’il y a des millions d’années dans un jardin en Angleterre

29 mars 2021 12:43:53 IST

Un garçon d’origine indienne de six ans se dit «vraiment excité» après avoir trouvé un fossile d’il y a des millions d’années en creusant dans son jardin dans la région des West Midlands en Angleterre. Siddak Singh Jhamat, connu sous le nom de Sid, utilisait un ensemble de chasse aux fossiles qu’il a reçu comme cadeau de Noël lorsqu’il est tombé sur un rocher qui ressemblait à une corne. «Je cherchais juste des vers et des choses comme de la poterie et des briques et je suis tombé sur ce rocher qui ressemblait un peu à une corne, et j’ai pensé que cela pouvait être une dent ou une griffe ou une corne, mais c’était en fait un morceau de corail qui s’appelle corail corne », a déclaré l’écolier. « J’étais vraiment enthousiasmé par ce que c’était vraiment », a-t-il déclaré.

Selon un BBC rapport, son père Vish Singh a pu identifier le corail corne grâce à un groupe fossile dont il est membre sur Facebook et estime que le fossile a entre 251 et 488 millions d’années.

« Nous avons été surpris qu’il ait trouvé quelque chose d’aussi étrange dans le sol … il a trouvé un corail de corail et quelques morceaux plus petits à côté, puis le lendemain il est allé creuser à nouveau et a trouvé un bloc de sable figé », a déclaré Vish Singh.

«En cela, il y avait plein de petits mollusques et coquillages, et quelque chose appelé un crinoïde, qui est comme un tentacule de calmar, donc c’est une chose assez préhistorique», a-t-il dit.

Singh pense que les marques du fossile signifient qu’il s’agit probablement d’un corail de Rugosa et que la période à partir de laquelle ils ont existé était il y a entre 500 et 251 millions d’années, l’ère paléozoïque.

« L’Angleterre à l’époque faisait partie de la Pangée, une masse continentale. L’Angleterre était également sous l’eau … c’est une période assez importante », a déclaré Vish Singh.

La famille, de Walsall, a déclaré qu’elle ne vivait pas dans une région connue pour ses fossiles, comme la côte jurassique dans le sud de l’Angleterre, mais qu’elle avait beaucoup d’argile naturelle dans le jardin où les fossiles ont été trouvés.

Singh a ajouté: « Beaucoup de gens ont commenté à quel point il est incroyable de trouver quelque chose dans le jardin arrière.

« Ils disent que vous pouvez trouver des fossiles n’importe où si vous regardez assez attentivement, mais trouver un morceau de taille significative comme celui-là est tout à fait unique. »

Ils espèrent maintenant raconter leur découverte au musée de géologie de l’Université de Birmingham.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂