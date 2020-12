Un enfant de six ans dépense 16000 € sur la carte de crédit de sa mère pour un jeu mobile

Un enfant de six ans du Connecticut a dépensé 16 000 € sur un jeu mobile avec la carte de crédit de sa mère sans le savoir.

Une mère de Wilton, dans le Connecticut, se démène pour rembourser 16000 dollars de dettes après que son fils de six ans ait dépensé d’énormes sommes d’argent réel sur le jeu iPad, Sonic Forces. Cameron Spencer / «C’est comme si ma fille de 6 ans faisait des lignes de cocaïne – et faisait de plus en plus de succès», a déclaré Jessica Johnson au New York Post à propos de son fils, George. Johnson n’a pas réussi à obtenir un remboursement d’Apple pour les frais incroyables dépensés en microtransactions dans le jeu. « [Apple] dit: «Dur». Ils m’ont dit que, parce que je n’ai pas appelé dans les 60 jours suivant les accusations, ils ne pouvaient rien faire », a déclaré Jessica. «La raison pour laquelle je n’ai pas appelé dans les 60 jours est que Chase m’a dit qu’il s’agissait probablement d’une fraude – que PayPal et Apple.com sont les principales accusations de fraude», a-t-elle expliqué. « Ces jeux sont conçus pour être complètement prédateurs et inciter les enfants à acheter des choses. Quel adulte dépenserait 100 € pour un coffre de pièces d’or virtuelles? », A-t-elle demandé avec rhétorique. La mère dit que George était trop jeune pour comprendre qu’il dépensait de l’argent réel pour le jeu vidéo. «Mon fils n’a pas compris que l’argent était réel. Comment pourrait-il? Il joue à un jeu de dessin animé dans un monde dont il sait qu’il n’est pas réel. Pourquoi cet argent serait-il réel pour lui? Cela nécessiterait un grand saut cognitif. » De nombreuses études ont été menées pour déterminer les liens entre les microtransactions, les coffres à butin et la dépendance au jeu dans les jeux vidéo, dont beaucoup sont commercialisés auprès des enfants. [Via]