Un enfant de 8 ans paralysé lors de la fusillade du défilé du 4 juillet rentre enfin chez lui

Trois mois après avoir été abattu lors du massacre du défilé de Highland Park, Cooper Roberts, 8 ans, est de retour à la maison.

Le 4 juillet, Cooper était avec sa famille lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur une foule en fête à Highland Park, dans l’Illinois, et l’a frappé à l’abdomen. Sept personnes sont mortes dans la fusillade et 48 autres ont été blessées.

À la suite de sa blessure par balle, Cooper a eu des vertèbres cassées, une grave blessure à la moelle épinière et est devenu paralysé.

Cooper lors de son premier jour de retour à la maison avec sa famille. Jason et Keely Roberts

Après une opération qui lui a sauvé la vie et des hospitalisations qui l’ont séparé de son père, de sa mère, de son frère jumeau et de ses quatre sœurs, il est rentré chez lui, a annoncé sa famille le 22 septembre.

« Nous sommes à court de mots pour exprimer à quel point nous nous sentons remplis de gratitude, d’amour et de plénitude étant donné que nous pouvons enfin ramener Cooper à la maison », ont déclaré les parents de Cooper, Jason et Keely Roberts, dans un communiqué. « Il est capable de vivre à nouveau avec son frère jumeau, Luke, et de redevenir les meilleurs compagnons de jeu l’un de l’autre. «

Jason et Keely Roberts ont poursuivi en décrivant le «chemin déchirant, cruel et injuste à venir» pour leur fils.

« La transition vers la satisfaction des besoins médicaux étendus de Cooper à domicile plutôt qu’à l’hôpital ou à la clinique de réadaptation est une courbe d’apprentissage gigantesque pour nous tous », ont-ils expliqué. « Et, maintenant qu’il est à la maison, Cooper doit faire face quotidiennement à la tristesse et au chagrin de reconnaître toutes les choses qu’il a perdues – tout ce qu’il était capable de faire chez lui, dans sa communauté, qu’il ne peut pas faire plus.

Maintenant paralysés de la taille aux pieds, les parents de Cooper disent que les terrains de jeux, les sports et un vélo dont il jouissait autrefois ne lui sont plus accessibles de la même manière.

« Même une grande partie de sa propre maison à laquelle il ne peut pas accéder », a expliqué leur déclaration. « Malgré tout l’amour auquel il est revenu, il y a tant de rappels douloureux de ce qu’il a perdu. Nous ne connaissons aucun mot qui décrive de manière adéquate le niveau de douleur que vous ressentez ou que Cooper ressent lorsqu’il voit son vélo qu’il ne peut plus conduire ou son ancien maillot de football… déchirant, angoissant, désespéré – il n’y a tout simplement pas un description assez douloureuse.

Maintenant, les Roberts disent que Cooper endurera le voyage d’accepter une nouvelle normalité sur la route à venir.

La famille de Cooper a déclaré que le petit garçon était toujours sportif et qu’il avait déjà décidé de se mettre au tennis en fauteuil roulant. Avec l’aimable autorisation de Jason et Keely Roberts

« Il est rempli de nombreux nouveaux défis et d’un chagrin continu pour ce que nous avons perdu », a déclaré leur déclaration. « Il y a beaucoup d’essais pour comprendre comment ramasser les morceaux brisés d’une vie que nous connaissions et les reconstituer, mais sans les instructions. Même notre maison, que nous avons tous aimée, ne peut tout simplement plus fonctionner pour nous avec Cooper et un fauteuil roulant et de nombreux autres besoins.

Pourtant, malgré le nouveau terrain, les Roberts ont souligné que le dynamisme et l’esprit de leur fils continuent de l’accélérer.

« Depuis le tout début, Cooper nous a inspirés. Il est courageux et gentil. Il est dur comme des clous mais incroyablement tendre. Il se soucie plus du bien-être des autres que du sien. Il aime le monde… et c’est grâce à l’amour et aux prières que vous lui avez tous envoyés et continuez de lui envoyer que nous croyons qu’il continue sur le chemin de la guérison. S’il vous plaît, continuez à prier pour notre adorable petit garçon… nous savons qu’il montrera au monde entier que l’amour gagne vraiment à la fin.