Un enfant de 5 ans en costume de Chucky terrorise des gens sans méfiance dans un quartier de l’Alabama

Il y a certaines choses dans la vie qui nécessitent une double prise. Pour Kendra Walden, c’était de voir ce qui semblait être une poupée Chucky prendre vie en marchant dans la rue d’un quartier de l’Alabama.

La femme de 31 ans d’Albertville, en Alabama, était dans une voiture avec deux autres femmes lorsqu’elle a repéré pour la première fois une version grandeur nature de la poupée meurtrière du film d’horreur de 1988, « Child’s Play ».

« Je rénovais une maison dans la région et moi et certains de mes employés rentrions de cette maison », a déclaré Walden à 45secondes.fr Parents.

Kendra Walden quittait un chantier lorsqu’elle a repéré un « Chucky dans la vraie vie ». Kendra Walden via Facebook / EFFACER

Walden a dit qu’elle pensait avoir des hallucinations.

« Quand nous nous sommes rapprochés de lui, nous avons vu que c’était réel », a-t-elle déclaré. « Ça nous a fait peur au diable. »

Walden a dit AUJOURD’HUI que tout le monde dans la voiture « criait comme des petits enfants ».

« Mon frère Zack, qui est un Marine, travaillait sur cette maison la veille », a déclaré Walden. « Sa plus grande peur au monde est Chucky, il serait donc mort sur le coup. »

Kendra Walden, qui roulait dans la voiture avec deux de ses employés, a fait demi-tour pour regarder de plus près « Chucky ». Kendra Walden sur Facebook

Walden a déclaré que son employé au volant de la voiture, Alexis Atchley, s’était retourné pour que tout le monde puisse voir de plus près.

« Quand nous avons fait le tour (le garçon) avait enlevé son masque, mais l’a rapidement remis en place et a traversé la rue après notre passage », a déclaré Walden AUJOURD’HUI. « Nous avons fait demi-tour encore et c’est là que nous avons eu les photos. »

Walden a téléchargé trois photos sur sa page Facebook de la rencontre.

« Chers parents du petit garçon en costume chucky de Pinson », a écrit Walden en légende des photos. « OBTENEZ VOTRE ENFANT… J’ai presque eu une crise cardiaque.

Walden a déclaré que son message social, qui a recueilli plus de 51 000 likes et 105 000 partages, était « juste pour le plaisir » et qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’il devienne viral.

« Au début, c’était privé, puis un ami a demandé à le rendre public et après ça a été fou », a-t-elle déclaré. « Je peux rarement vérifier mes notifications car il y en a tellement sur le post de Chucky. J’ai eu tellement de gens qui m’ont contacté pour les partager et autres. »

Au moment de sa publication, le message avait accumulé plus de 16 000 commentaires.

« C’est ce qui se passe quand il n’y a pas de film Chucky au moins toutes les quelques années », a écrit un commentateur. « Il descend dans la rue »

Un autre a ajouté « Je mourrais littéralement. »

Une personne qui a vu le message désormais viral ? La mère de « Chucky », 5 ans.

« La mère de l’enfant a finalement commenté notre message et après avoir regardé ses photos, nous avons su que c’était son fils », a déclaré Walden.

Alors que la plupart des gens se moquent de l’aventure de Chucky en Alabama, Walden a déclaré que tout le monde n’avait pas été aussi gentil.

« Tant de gens ont ri à nos côtés avec mon message, mais d’autres ont posté des choses vraiment grossières le concernant traversant la rue seul et ainsi de suite », a déclaré Walden. « Il a traversé la rue seul, mais il a regardé des deux côtés et s’est assuré que nous étions arrêtés avant de traverser. »

Elle a ajouté : « C’est triste de voir tant de gens s’en prendre à sa mère pour avoir permis à son enfant de s’amuser — avec sa grand-mère à ses côtés qui regarde tout ça. J’aimerais que tout le monde soit plus positif. »