Un enfant de 11 ans a survécu à un accident d’avion grâce au dernier câlin de son père

Une fillette de 11 ans, Laney Perdue est la seule survivante d’un accident d’avion de 5 personnes près du lac Michigan après avoir été protégée par son père lors de l’atterrissage de l’avion.

Le 13 novembre, un avion bimoteur Britton-Norman a décollé de Charlevoix et s’est écrasé à son arrivée à l’aéroport de Welke, près de Beaver Island, tuant quatre personnes, dont le père de Laney, Mike Perdue, un agent immobilier et père de quatre enfants.

L’avion était en train d’atterrir lorsque le crash s’est produit.

La raison de la survie de Laney est son père, Mike. Pendant l’accident, Mike a serré Laney dans ses bras en essayant de la protéger, même dans ses derniers instants.

Ryan Wojan, un ami de Mike qui a travaillé à ses côtés, a déclaré : « Il l’a bercée dans ses bras. Elle ne se souvient de rien, à part son père qui l’a serrée si fort. »

L’étreinte de son père l’a peut-être sauvée de l’accident d’avion.

La mère de Laney, Christina Perdue, ne savait pas à quoi s’attendre lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital, mais a été assurée lorsqu’elle a vu Laney.

Elle avait le cœur brisé et déclare que Mike serrant Laney dans ses bras était son dernier souvenir de son père.

« C’est son dernier souvenir avant l’accident. Nous avons le cœur brisé par la perte de mon mari, un père, un frère, un fils et un ami. Il a fait les meilleurs câlins d’ours, et je pense qu’il a attrapé notre fille et l’a protégée. Nos prières sont également avec notre communauté insulaire et les autres âmes perdues dans l’accident. »

La mère pense que l’étreinte de son mari a sauvé sa fille.

Après l’accident, Laney a été transportée d’urgence dans un hôpital de Grand Rapids où elle souffrait de blessures et a subi plusieurs interventions chirurgicales. Cependant, il n’y a eu aucune blessure ou blessure du côté où son père l’a serrée dans ses bras.

Christina dit « Je pense qu’il serait logique pour moi que ses blessures soient d’un côté et que l’autre soit avec son père, qu’il la tenait » et pense que c’est le « câlin d’ours » de son mari qui a protégé sa fille de pires conditions.

Laney est toujours à l’hôpital en convalescence, mais ses blessures ne sont pas graves.

Wojan a félicité et a rappelé son ami, Mike en disant « Il a toujours été un donateur … et était une partie si importante de la communauté. » et a également mentionné comment Christina « voulait être sûre que tout le monde savait qui [Mike] était et comment il a donné sa vie pour sa fille. »

L’accident a fait quatre morts.

A part Mike, il y avait quatre personnes qui n’ont pas réussi.

Kate Leese et Adam Kendall, ainsi que le pilote de l’avion, William Julian, ont tragiquement perdu la vie. Alors que Leese, le père de Kendall et Laney, est décédé immédiatement dans l’accident, Julian a été secouru par l’équipage de l’hélicoptère.

Cependant, Julian est décédé plus tard à l’hôpital. L

eese et Kendall emmenaient leurs deux chiens chez le vétérinaire, Frank et Baker, qui sont également décédés dans l’accident. Le couple était des résidents de Beaver Island qui s’y étaient récemment installés après des années de voyage et prévoyaient d’ouvrir un vignoble.

Un GoFundMe a été créé pour la famille.

Alors que cette histoire déchirante d’un père sauvant sa fille est révélée, de nombreuses personnes envoient leurs prières à la famille et espèrent un bon rétablissement. De plus, des amis de la famille Perdue se sont mobilisés et ont lancé une collecte de fonds pour Laney sur GoFundMe.

De nombreuses personnes ont manifesté leur soutien en faisant un don et, à ce jour, la famille Purdue a amassé 122 138 € avec un objectif de 150 000 €.

