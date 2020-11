"un Endroit Silencieux": Nouveau Réalisateur Engagé Pour La Troisième Partie

Il reste encore beaucoup de temps avant de voir « A Quiet Place 2 ». Cependant, cela n’empêche pas le studio de production Paramount Pictures de planifier plus loin dans le futur. Un réalisateur a maintenant été trouvé pour la troisième partie de la série – et ce n’est pas John Krasinski.

Au lieu de cela, Jeff Nichols devrait prendre place dans le fauteuil du réalisateur et écrire le scénario en même temps, rapporte Deadline. Le cinéaste s’est fait un nom à Hollywood jusqu’à présent avec « Take Shelter – A Storm Is Coming » et « Mud – No Way Out ». Dans les deux cas, il a contribué au scénario et réalisé.

John Krasinski dégage le terrain

Après deux films « A Quiet Place », le réalisateur John Krasinski renonce à ses responsabilités. Cependant, il ne reste pas totalement indifférent: le scénario de la troisième partie doit continuer à s’appuyer sur son idée. Apparemment, la suite devrait commencer dans les cinémas en 2022 – juste un an après « A Quiet Place 2 ». En raison de la pandémie corona, le film est sorti à partir d’avril 2020 22 avril 2021 poussé.

Selon la date limite, il est concevable que « A Quiet Place 3 » ne soit pas parfaitement lié à la deuxième partie, mais élargisse plutôt le monde apocalyptique et apporte de nouveaux aspects en jeu. Cela signifierait que le film ne concerne pas nécessairement la famille Abbott.

Petit rôle pour Michael Shannon?

Il est fort possible que Michael Shannon obtienne un rôle dans la troisième partie « A Quiet Place ». Jusqu’à présent, la star hollywoodienne a joué dans tous les films de Jeff Nichols. La seule exception est « Loving » de 2016.