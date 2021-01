Un endroit calme 2 est encore retardé, n’arrivera pas avant l’automne 2021

John Krasinski’s Un endroit calme 2 a de nouveau été retardé. Le thriller post-apocalyptique a été retardé trois fois depuis son annonce initiale. La suite très attendue était sur le point d’ouvrir dans les salles en mars dernier, mais Paramount a retiré la fiche à la dernière minute, en raison de la crise de santé publique, qui en était à ses débuts. Il a ensuite été déplacé au 23 avril 2021, mais cela ne se produit plus à partir de cette semaine. Le studio a maintenant Un endroit calme 2 ouverture en salles le 17 septembre.

Avec une augmentation des cas en Amérique du Nord, les grands studios tirent leurs plus gros films et les retardent. Nous voyons maintenant la plupart des films les plus attendus de 2020 être renvoyés plus loin en 2021, car les studios ne sont pas convaincus de sortir des films en salles pour le moment. Warner Bros. essaie de s’adapter avec son modèle de sortie hybride, qui trouve des films en ouverture dans les salles et sur HBO Max simultanément. Bien que l’annonce ait provoqué un contrecoup lorsqu’elle a été annoncée, elle pourrait s’avérer un succès car de plus en plus de studios retirent leurs grands films des salles.

En termes de streaming, Paramount a également expérimenté le modèle. Aaron Sorkin Le procès du Chicago 7, Eddie Murphy Coming 2 Amérique, et Sans remords, tout est allé à Netflix et Amazon. Cependant, le studio a confiance en Un endroit calme 2 et sa capacité à attirer les spectateurs dans les cinémas pour une expérience. Le premier versement a été un succès surprise pour Paramount après avoir réalisé bien plus de 300 millions de dollars dans le monde sur un budget initial de 17 millions de dollars. John Krasinski a d’abord hésité à propos d’une suite, mais a ensuite été convaincu par le studio et sa femme, Emily Blunt, qui joue également dans Un endroit calme 2 et le premier film.

Un endroit silencieux a choqué les téléspectateurs avec son histoire intelligente et sa conception sonore intense, qui vantait le silence comme son principal facteur. Les gens ont été critiqués sur les réseaux sociaux pour avoir mangé du pop-corn pendant le film en raison du calme de l’environnement. Donc, Paramount veut recréer ce genre de buzz pour Un endroit calme 2, ce qui dépendra de la capacité des cinémas à ouvrir leurs portes en toute sécurité.

Disney vient d’annoncer qu’ils repoussent bon nombre de leurs films du premier trimestre, y compris L’homme du roi et le Bob’s Burgers film. Beaucoup pensent que ce n’est qu’une question de temps avant de retarder leurs projets Marvel Studios, tandis que d’autres grands studios emboîtent le pas. Quant à savoir quand les cinémas pourront à nouveau ouvrir leurs portes en toute sécurité, cela n’est pas clair pour le moment. Cependant, quand ils le feront, il y aura une avalanche de nouveaux films à voir. Variety a été l’un des premiers points de vente à rendre compte Un endroit calme 2 déménagement à septembre.

