Un employé présumé de Sony révèle la date, le prix et les détails du catalogue de jeux PS5

Marvel’s Spider-Man serait le seul grand jeu exclusif de nouvelle génération disponible à partir du jour du lancement de la PS5.

La nouvelle génération de consoles est déjà au coin de la rue et, malgré la proximité de son lancement, de nombreuses inconnues subsistent quant à son lancement. Quel sera le catalogue de lancement spécifique, combien cela coûtera-t-il ou quelle sera la date de lancement sont des détails qui restent à connaître Xbox série x comme PS5. Cependant, tout indique Sony donnera plus de détails, y compris le prix et la date, dans un événement qui aura lieu très prochainement. Mais l’annonce aurait pu être avancée grâce à la fuite d’un employé présumé.

A traversé 4chan en tant qu’utilisateur a partagé des données liées à PS5. Notamment la source n’est pas officielle et nous n’avons pas été en mesure de corroborer les informations fournies, nous vous conseillons donc de prendre ces informations comme de simples rumeurs. Cela dit, l’utilisateur qui définit la date et le prix sur PS5 prétend être l’un des gardiens de la Sony que vous avez eu accès à des informations confidentielles au cours des derniers jours.

Date et prix PS5

Selon cette source, La PS5 arriverait sur le marché le 13 novembre. Ceci est conforme à ce qui a été entendu par d’autres sources, qui ont évoqué la mi-novembre pour le lancement de la console de nouvelle génération.

Si les informations sont correctes, ce lancement se ferait au prix de 550 € pour la version standard et 500 € pour l’édition numérique PS5.

Catalogue de jeux et plans de sortie

Cette source a souligné que La PS5 arrivera au lancement avec Marvel’s Spider-Man: Miles Morales comme seule grande exclusivité disponible. Cependant, pendant un certain temps, la société publiera les exclusivités PS5 sur une base hebdomadaire, en en ayant une prête pour chaque mardi.

Le deuxième jeu vidéo à arriver serait GTA V et le troisième un jeu vidéo qui n’a pas encore été officiellement annoncé. Il n’est pas précisé combien de temps ce serait le plan PlayStation.

