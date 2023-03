Un employé licencié s’enregistre en train de faire une «dernière collation au bureau»

Après qu’un employé a été licencié de son travail, il a décidé de ne pas laisser passer certains des avantages du bureau une dernière fois. L’homme espère désormais débuter sa carrière de « mukbang » avec ses nouveaux gains.

En effet, un site d’emploi proposant des offres d’emploi, a licencié 15 % de ses employés à la mi-mars, laissant 2 200 personnes au chômage. Le PDG Chris Hyams a pris la décision car le marché du travail se « refroidit » et les offres d’emploi ont diminué de 3,5% au cours de la dernière année.

Parmi les employés licenciés se trouvait Larry, qui travaillait dans un bureau à Singapour. Le bureau de Larry, comme beaucoup, fournit des collations aux employés pour les maintenir en vie tout au long de la journée de travail, mais personne n’a plus besoin de collations gratuites qu’une personne récemment au chômage, alors Larry a fait ce que toute personne frugale ferait.

L’employé licencié a décidé de prendre autant de collations gratuites que possible au bureau lors d’une «dernière course de collations au bureau».

Apportant un sac fourre-tout noir au bureau, il a glissé autant de nourriture qu’il pouvait en contenir, y compris des nouilles instantanées, des sacs de chips et des biscuits. Larry espérait se faufiler hors du bureau avec sa nouvelle collation sans éveiller les soupçons puisqu’il n’était techniquement plus un employé d’Indeed.

D’autres utilisateurs de TikTok ont ​​loué les actions de Larry et les ont trouvées hilarantes.

« BRAVO!!! Je comprends tout à fait. Je viens aussi d’être licencié d’Indeed, mais j’étais distant. J’aurais probablement fait la même chose ! » un utilisateur a commenté. « Tape m’en cinq! Les collations au bureau sont toujours bonnes ! J’espère que vous trouverez un nouvel emploi avant que les collations ne soient épuisées », a écrit un autre utilisateur. « Tu aurais dû en prendre plus. J’ai pris une boîte entière quand je suis parti », a recommandé un autre utilisateur.

Dans une vidéo de suivi, Larry a révélé qu’il avait d’abord cru qu’il était licencié puisqu’il était le plus jeune employé du bureau. Cependant, il a découvert plus tard que l’entreprise avait fermé l’ensemble du bureau technique de Singapour, ce qui a affecté toute son équipe. Il a pu se rendre une dernière fois au bureau après le goûter et dire au revoir à ses collègues.

Alors, quelle est la prochaine étape pour Larry ? Selon lui, il souhaite utiliser son temps de « funemployment » pour se concentrer sur sa start-up, Sotravel, un programme conçu pour connecter ses compatriotes singapouriens pour qu’ils se lancent ensemble dans des voyages aventureux à l’étranger. Il a également un message important pour ses followers et ceux qui ont récemment été licenciés de leur travail : « Quand la vie vous donne des citrons, contentez-vous. »

