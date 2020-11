Un employé des postes se rétracte dans son histoire de fraude électorale dans un étrange rapport électoral

Un rapport indique qu’un employé des postes a prétendu une fraude, mais s’est ensuite rétracté en signant un affidavit avant de nier s’être rétracté.

Le sujet sur toutes les lèvres dans l’arène politique américaine est la fraude électorale. Le président Donald Trump a perdu les élections de 2020 face au président élu Joe Biden, mais le commandant en chef en exercice ne quitte pas la Maison Blanche sans se battre. Les bulletins de vote par correspondance ont poussé Biden au-delà de la ligne d’arrivée dans des courses serrées en Géorgie, en Pennsylvanie, en Arizona et au Nevada, cependant, Trump pense que les démocrates ont volé l’élection. Il prétend qu’il est le vrai vainqueur de la course présidentielle et il veut le prouver. Il y a eu des rapports selon lesquels Trump a intenté des poursuites dans divers États, affirmant qu’il y avait eu fraude dans le processus de comptage, et lorsque le postier de Pennsylvanie Richard Hopkins s’est manifesté, les républicains ont pensé qu’ils avaient des preuves. Hopkins a déclaré qu’un maître de poste « avait demandé aux postiers de remonter les bulletins de vote postés après le jour du scrutin ». Lindsey Graham a inclus ce témoignage dans une lettre au ministère de la Justice, rapporte Le Washington Post, dans un effort pour ouvrir une enquête fédérale. Cependant, le Comité de surveillance démocratique rapporte que vendredi 6 novembre, Hopkins a rétracté son histoire et n’a pas expliqué pourquoi il avait prétendu qu’il y avait eu fraude en premier lieu. Lundi 9 novembre, Hopkins s’est entretenu avec le bureau de l’inspecteur général du service postal américain et a même signé un affidavit déclarant que les allégations qu’il avait faites à propos du maître de poste n’étaient pas vraies. Ajoutant plus de confusion à cette histoire est Hopkins qui, selon TWP, a ensuite nié s’être rétracté. «Je suis ici pour dire que je n’ai pas rétracté mes déclarations. Cela ne s’est pas produit « , aurait-il déclaré dans une vidéo. Les responsables de Trump croient que Hopkins n’est qu’un petit alevin dans le grand schéma, et on ne sait pas combien de temps ce processus de poursuite va se poursuivre. [via][via]