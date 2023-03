Un employé des postes du New Hampshire sauve une vie après avoir remarqué que le courrier d’une femme s’empilait

Grandir dans une petite ville a ses hauts et ses bas. Il n’y a pas beaucoup d’occasions de rencontrer de nouvelles personnes ou d’essayer de nouveaux restaurants, et tout le monde connaissant tout le monde peut se sentir confiné. Cependant, vivre avec des personnes qui vous connaissent suffisamment bien pour s’en soucier peut vous sauver la vie.

Ce fut le cas d’une femme du New Hampshire lorsque l’attention d’un étranger l’a amenée à être sauvée d’une situation d’urgence.

Un postier du New Hampshire a sauvé la vie d’une femme après avoir remarqué que son courrier s’accumulait.

Kayla Berridge est une employée du service postal des États-Unis à Newmarket, dans le New Hampshire. La ville compte un peu moins de 10 000 habitants, selon un recensement de 2021.

Berridge parcourait son itinéraire de livraison typique de 9 milles le 26 janvier lorsqu’une accumulation de courrier a attiré son attention. Il appartenait à une cliente à qui elle livrait fréquemment et qui avait plus de 80 ans.

« Je ne l’avais pas vue depuis un moment et j’ai remarqué que son courrier n’était pas récupéré, alors je me suis un peu inquiété », a déclaré Berridge dans une interview avec CNN. Le courrier s’accumulait depuis quatre jours et la voiture de la femme était toujours dans son allée. Berridge a informé le maître de poste, qui a demandé un contrôle de bien-être par le département de police de Newmarket.

Le service de police a déclaré que le détective Wedgeworth était le premier à arriver sur les lieux et a rapporté avoir entendu des cris d ‘«aide» venant de l’intérieur de la maison. Ensuite, l’officier McGloughlin, « familier avec l’adresse », est arrivé et a pu entrer sur la base de contacts antérieurs avec la femme.

Un assortiment d’objets, comme des œuvres d’art et des cadres, étaient au-dessus d’elle, la clouant au sol. Ils ont déterminé qu’elle avait été piégée pendant au moins trois jours, peut-être même plus longtemps.

La police pense qu’elle s’est agrippée à son lit pour se soutenir, mais les objets qui s’y trouvaient sont tombés sur elle. Les pompiers l’ont transportée dans un hôpital voisin où elle a été soignée pour déshydratation et hypothermie. Cependant, la police dit qu’elle devrait se rétablir complètement.

Quant à Berridge, son explication pour avoir remarqué que quelque chose n’allait pas est simple.

« J’avais juste un pressentiment et je voulais m’en assurer », a déclaré Berridge à WMUR 9.

Le lieutenant Wayne Stevens a partagé que Berridge avait des communications presque quotidiennes avec la femme, qui l’invitait souvent à prendre le thé. Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait remarqué que quelque chose n’allait pas plus vite que la police.

« La plupart des gens mettent une attente s’ils ne sont pas là », a déclaré Berridge. « Ainsi, lorsque les gens ramassent leur courrier tous les jours, vous commencez à remarquer leurs habitudes. »

« C’est fou, juste en prêtant attention aux détails, combien vous pouvez sauver la vie de quelqu’un. »

Sans l’apport de Berridge, l’urgence de la femme aurait pu passer inaperçue bien plus longtemps, un fait que le lieutenant Stevens a reconnu tout en faisant l’éloge du facteur à l’esprit vif. « Nous pensons vraiment que l’action de Kayla lui a probablement sauvé la vie », a déclaré le lieutenant Wayne Stevens.

Ils l’ont également qualifiée de héros. Et les gens sous leur annonce Facebook sur l’incident ont accepté. « Une histoire tellement incroyable. Certainement un héros », a commenté une personne.

«Que Dieu bénisse Kayla Berridge pour avoir prêté attention et pour avoir dépassé son niveau de rémunération pour aider cette pauvre femme à sortir de son accident potentiellement mortel en informant rapidement les autorités compétentes. C’est vraiment une héroïne ! » un autre ajouté.

Parlé comme un véritable héros méconnu, Berridge a humblement rejeté l’éloge. « Je n’ai pas l’impression que c’était quelque chose. J’ai l’impression que si les gens se souciaient davantage et prêtaient attention, c’est quelque chose que nous devrions tous faire », a-t-elle déclaré.

Cependant, Berridge ne manque pas d’applaudir la communauté soudée de sa ville. « Newmarket est une super petite ville », a déclaré Berridge. « Tout le monde se tourne le dos. »

Ethan Cotler est un écrivain vivant à Boston. Il écrit sur le divertissement et l’actualité.