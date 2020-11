Un employé de l’aéroport partage sa rencontre avec l’acteur Jung Woo Sung et prouve que sa personnalité est la meilleure star

YouTuber et agent de bord Kim Soo Dal a invité une employée senior sur sa chaîne pour partager son histoire de la fois où elle a rencontré l’acteur Jung Woo Sung.

Cette histoire se déroule il y a vingt ans lorsqu’elle a commencé son travail en tant que Asiana employé. Son premier devoir en tant que recrue était d’escorter les passagers de première classe jusqu’à leur porte d’embarquement.

L’un des passagers qu’elle devait escorter n’était autre que la star Jung Woo Sung!

Elle était si nerveuse qu’elle ne pouvait même pas penser clairement. Elle se souvient encore du vol qu’il a effectué, qui était un vol pour Los Angeles. Il y avait environ 400 passagers en file d’attente à la porte d’embarquement, mais elle l’a escorté à l’arrière de la file en classe économique au lieu de la première classe.

Comment l’acteur vedette Jung Woo Sung a-t-il répondu à cela?

«Êtes-vous par hasard une recrue? (sourit) »

«C’est ennuyeux d’attendre, tu veux entendre une histoire amusante?»

Et juste comme ça, Jung Woo Sung et l’employé sont restés dans la ligne économique pendant environ 15 minutes …

… Et a fini par être le dernier passager à monter dans l’avion!

Avant de monter à bord, il a dit, «Je reviendrai sain et sauf.

Cependant, au sein de la compagnie, les choses allaient mal après avoir découvert qu’un passager de première classe était monté en retard sur le vol.

Elle a fini par lui donner un coup de téléphone d’excuses dès qu’il a atterri à destination.

Mais la réponse de Jung fut, «Grâce à vous, je suis arrivé sain et sauf.

Quel gentleman! Cela prouve simplement qu’il est vraiment non seulement un acteur visuel et un acteur de premier plan, mais aussi une personnalité et une personne de premier plan!