Un employé de Dunkin ‘Donuts expose des cuisines dégoûtantes et des conditions de travail dégoûtantes après avoir démissionné

Si la pandémie n’a pas suffisamment tendu les relations entre employeurs et employés, nous avons eu la Grande Démission, puis le Grand Remaniement qui a vu les employés quitter le navire à gauche et à droite. Depuis ce temps, les relations entre les deux parties qui ont besoin l’une de l’autre sont sur un terrain très fragile.

Les gens appellent leur travail pour avoir refusé de les payer correctement, les licenciant et s’attendant à des faveurs par la suite, et d’autres pratiques horribles. Mais une femme qui s’appelle « @nevadazee » sur TikTok a partagé une vidéo qu’elle a prise après avoir quitté son emploi chez Dunkin’ Donuts fin 2022.

L’ancien employé de Dunkin’ Donuts a publié ce qui se passe réellement dans les coulisses du café préféré des États-Unis.

Dans cet extrait intitulé « exposer Dunkin parce que j’ai arrêté », l’ancien travailleur capricieux a montré aux téléspectateurs le genre présumé de conditions insalubres dans lesquelles leur nourriture est préparée. Ta vidéo a commencé par montrer du café remué dans une tasse posée dans un évier sale.

La femme continue ensuite en montrant des machines à secouer ou à mousser sales avec ce qui semble être de la vieille crème collée dessus. Ensuite, il y a de la poudre – probablement utilisée dans les boissons – stockée dans des récipients visiblement sales, puis une cabine de salle de bain avec quelque chose qui ressemble à du vomi sur le sol.

La vidéo se termine par un moule à muffins sale et non lavé qui semble presque assis près du sol, des bouteilles de sirop boueuses. Des matières recyclables et des fils étaient éparpillés autour d’une poubelle près de la porte arrière. La scène est suffisante pour faire perdre l’appétit à n’importe qui.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits d’apprendre que l’entreprise donnait du lait gâté aux clients, mais certains ont blâmé les employés, et non Dunkin ‘Donuts, pour la saleté qu’ils ont vue.

Dans une deuxième vidéo mise en ligne par le TikToker, elle a partagé une vidéo, apparemment reçue d’un responsable d’un lieu où elle travaillait. Il a dit: « Hé, [so], au fait (au fait), vous êtes tous bannis de ce Dunkin. Interdit n’importe où dans le magasin ou le parking. »

L’ancienne employée n’a pas été émue par le magasin qui en restreignait l’accès car elle n’avait probablement aucune raison de revenir de toute façon et apparemment, il y a d’autres emplacements Dunkin ‘Donut à proximité. D’ailleurs, avec ce qu’elle sait soi-disant du restaurant, pourquoi voudrait-elle y manger ou y boire ?

Selon le Center for Disease Control (CDC), chaque année, les épidémies de maladies d’origine alimentaire augmentent. Les employés comme cette femme ont la responsabilité de signaler les violations de la santé et de la sécurité au public et aux autorités. Dans certains cas, ces maladies peuvent entraîner la mort.

Les employés qui reconnaissent que des processus illégaux sont en jeu ont le droit de le signaler en tant que lanceur d’alerte. Des lois sont en place pour les protéger des représailles, des licenciements et de toute autre réaction négative. Malheureusement, beaucoup attendent d’avoir eux-mêmes été lésés par une entreprise avant de décider d’en parler.

Il est également important que les travailleurs soutiennent les affirmations qu’ils font au sujet d’un employeur. La diffusion d’informations qui ne sont pas vraies peut entraîner une poursuite en diffamation. Mais les entreprises doivent d’abord déterminer si l’employé prétend énoncer des faits ou simplement donner son opinion.

