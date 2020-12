Un elfe queer répond à la lettre d’un garçon au Père Noël demandant si Dieu aime les homosexuels

L’elfe volontaire Queer Latino Michael Muñoz pose avec le Père Noël. (TheKitchenGaily / Twitter)

Un elfe queer a révélé qu’il avait répondu à la lettre déchirante d’un garçon au Père Noël, lui demandant s’il soutenait la communauté LGBT + et si Dieu «m’aime d’être gay».

Le mois dernier, l’opération Santa du United States Postal Service (USPS), qui coordonne les réponses aux lettres adressées au Père Noël, a partagé un message déchirant d’un garçon nommé Will.

Sa lettre se lit comme suit: «Cher Père Noël, soutenez-vous la communauté LGBTQ et si vous pouvez parler à Dieu, pouvez-vous lui dire que je l’aime et s’il m’aime parce que je suis gay? Merci. Amour, Will.

Cette lettre au Père Noël m’a brisé le cœur. pic.twitter.com/NWbum1rvaX – Nancy Cruz-Garcia 🇲🇽 (@Nancy_Cruises) 22 novembre 2020

La lettre a brisé le cœur de beaucoup après avoir été partagée sur Twitter, mais heureusement, il a été révélé que Will avait reçu une réponse incroyable.

Michael Muñoz est un elfe bénévole queer latino qui travaille avec Operation Santa et qui est apparu dans un nouveau documentaire intitulé cher Père Noël s’est concentré sur le projet USPS.

À Noël dernier, Muñoz a estimé qu’il «avait besoin d’une pause» de ses devoirs d’elfe bénévole – jusqu’à ce qu’il voie la lettre de Will.

Il a dit L’avocat: «J’avais le cœur brisé à bout portant. Chaque année, je lis des dizaines de lettres d’enfants; certains demandent des jouets, mais la plupart demandent des vêtements ou des cadeaux pour leur mère car ils n’ont rien à payer.

«Ce qui a rendu cela différent et vraiment difficile à lire pour moi, c’est qu’il n’a rien demandé de physique.

«Tout ce qu’il voulait, c’était savoir qu’il était aimé et accepté. Alors, comment pourrais-je ne pas répondre à sa lettre, étant un homme latino queer qui grandit avait ces mêmes sentiments?

«En quelques minutes, j’avais envoyé un texto à une douzaine de membres de ma famille, choisis et de sang, et nous étions partis aux courses pour en faire le Noël le plus grand, le plus gay et le plus rempli d’amour dont il se souviendra pour toujours!

Muñoz a rapidement «mobilisé» son réseau d’amis et de famille queer pour envoyer au jeune garçon une collection de livres pour enfants LGBT et un chapeau de Père Noël arc-en-ciel.

Bien qu’il n’ait pas eu de retour de Will, Muñoz a déclaré au cours de la dernière année qu’il avait souvent «médité et prié pour qu’il soit en sécurité, en bonne santé, en bonne santé et surtout entouré d’amour».

Dans un message aux enfants LGBT + qui peuvent avoir des moments difficiles pendant la saison des fêtes, l’elfe queer a ajouté: «L’amour et la joie prennent de nombreuses formes, et parfois cela vous trouve et d’autres fois, vous devez le trouver par vous-même.

«Il y aura malheureusement toujours un intimidateur ou quelqu’un avec quelque chose de négatif à dire, mais si vous vous aimez, donnez de l’amour et répandez l’amour, ils ne peuvent pas vous affecter.

«Souvenez-vous, Rudolph était différent, intimidé et oserais-je dire, mal aimé. Mais à la fin, ce sont ses différences qui l’ont rendu beau et un héros. Vos différences sont ce qui vous rend unique et beau et personne ne peut vous enlever cela. «