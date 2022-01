Un élément classique de Marvel à revenir pour Thor: Love and Thunder

in

Thor : Amour et Tonnerre promet d’être un film qui se démarquera dans la phase 4 du Univers cinématographique Marvel. Le personnage revient après différents événements traumatisants de sa vie tels que la mort de son père, de son meilleur ami et de son frère ainsi que les remords qu’il a ressenti de ne pas avoir pu vaincre Thanos à Wakanda et ainsi permettre au Mad Titan de faire la moitié de la vie de l’univers disparaissent.

Mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles pour ce puissant héros joué par Chris Hemsworth. En l’occurrence, un art promotionnel a confirmé le retour d’un élément très apprécié des fans du personnage : Reviens ! Mjolnir! Mais l’Asgardien ne sera pas chargé de manier l’arme. Sa petite amie, Jane Foster (Natalie Portman), deviendra la nouvelle Déesse du Tonnerre grâce au marteau restauré.

Mjolnir est de retour !

« Restauré » car dans le passé, il a été détruit par le méchant Hela lors des événements de Thor : Ragnarok, quand la déesse de la mort a déchiré Mjolnir en utilisant une seule main. Plus tard, les Asgardiens ont récupéré cet élément puissant lors d’un voyage dans le passé et l’ont utilisé dans Avengers : Fin de partie. Est-ce que je me souviens heureux? Quand Captain America a levé le marteau pour faire face à Thanos. Maintenant, il est en quelque sorte réintégré dans le MCU après que Steve Rogers l’a ramené à sa chronologie d’origine.

Le prochain film mettra en vedette Thor Odinson dans une nouvelle armure et utilisant la hache Stormbreaker tandis que Jane Foster sera responsable de Mjolnir. L’antagoniste du film est Gorr The God Butcher, joué par un méconnaissable balle chrétienne, qui saute du trottoir de CC et la trilogie Dark Knight pour atteindre le succès Univers cinématographique Marvel.

Directeur du développement visuel de Marvel, Parc Andy, exprimé à propos de la bande : « Je pense que Taika l’a dit dans une interview, il est surpris, il ne devrait pas être autorisé à faire un film comme celui-ci. Et je comprends, ce film est incroyablement sauvage. Il est très drôle. Et j’ai hâte que tout le monde le voie. Parce que c’était tellement amusant de travailler et de concevoir autant de personnages et de faire des images clés. Ça va être un bon film. Ça va être amusant! ». Qu’en penses-tu?

