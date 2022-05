Un écrivain du multivers de la folie dit que Clea est un nouvel intérêt amoureux pour le docteur Strange

Clea a été officiellement révélée dans Multiverse of Madness, et l’auteur du film a expliqué pourquoi c’était le bon moment pour la présenter.

Il y a toujours un plan plus grand dans le MCU, et pour Doctor Strange, cela devient un peu plus clair avec l’introduction de Charlize Theron dans le rôle de Clea, la femme qui dans les bandes dessinées devient l’épouse de Stephen Strange. Avec l’interdiction de spoiler levée par Marvel après le week-end d’ouverture du film, Theron elle-même a publié une image célébrant son arrivée dans le MCU sur son compte Instagram, et maintenant l’écrivain Michael Waldron a donné un peu plus de détails sur l’introduction du personnage surprise dans la scène mi-crédit de Multivers de la folie. Si vous cherchez toujours à éviter SPOILERSalors vous voudrez peut-être détourner le regard maintenant.

FILM VIDÉO DU JOUR

Doctor Strange dans le multivers de la folie promis quelques surprises, et en plus de l’introduction d’une version des Illuminati, plusieurs Doctor Stranges, un brillant Evil Dead camée inspiré de Bruce Campbell et plus encore, c’est l’arrivée de Charlie Theron dans la scène à mi-crédit du film qui a vraiment pris la plupart des gens au dépourvu. Alors qu’il semblait probable que la scène mettrait en place une autre histoire de Marvel pour plus tard, l’arrivée de Clea de Theron annonce un avenir pour Strange qui pourrait finalement conduire à sa mort.

Parlant de l’introduction de Clea dans le film, l’écrivain Michael Waldron a expliqué à Gizmodo que la scène à mi-crédit lui avait permis de présenter la femme qui sera l’amour de la vie de Stephen Strange, et comme sa relation avec Christine Palmer a apparemment été résolue, c’était le bon moment pour faire entrer Clea dans l’histoire. Il a dit:





« Nous savions que nous voulions présenter Clea. Elle est le grand amour de Strange dans les bandes dessinées et j’ai eu l’impression que Strange n’était pas au point au début de notre film où il était prêt à rencontrer l’amour de sa vie. J’avais l’impression que nous devions boucler la boucle avec lui et Christine Palmer. Et donc après qu’elle lui ait donné sa sagesse pour ne pas avoir peur d’aimer quelqu’un, alors nous avions raison de taquiner ce qui pourrait éventuellement être avec lui et Clea.

Le multivers de la folie introduit le concept d’incursions, ce qui pourrait expliquer beaucoup de choses





Marvel Studios/Disney+

Tandis que Multivers de la folie a commencé à exposer certaines des règles du multivers pour référence future, la scène à mi-crédit n’introduit pas seulement un nouveau personnage avec Clea, mais met également en évidence la possibilité d’incursions ou de moments où deux univers se heurtent et débordent . Strange a déjà été la cause de telles incursions lors de Spider-Man : Pas de retour à la maisonLe sort qui a vu plusieurs méchants de Sony Spider-Man tomber dans le MCU. Avec Loki se terminant également par des chronologies et des univers tirant sauvagement dans toutes les directions, cela pourrait également aider à expliquer d’une manière ou d’une autre pourquoi le vautour du MCU s’est retrouvé dans l’univers Sony des personnages de Spider-Man dans Morbius – quelque chose qui semblait auparavant être directement lié au sort de Strange mais qui pourrait s’avérer être juste une autre incursion causée par les événements de Loki.





Alors que Clea a un lien avec la dimension sombre, qui a été vue dans l’original Docteur étrange, on ne sait pas dans quelles autres dimensions elle peut finir par conduire Strange et où cela se terminera. Si les bandes dessinées ont quelque chose à voir, cela pourrait en fait être le début de la fin du Doctor Strange que le MCU connaît.





La photo de la saison 3 des garçons met Billy Butcher et le gang en combinaison

Lire la suite





A propos de l’auteur