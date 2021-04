Un écrivain de la Ligue de la justice qualifie la coupe théâtrale de Joss Whedon d’«  acte de vandalisme  »

Maintenant que le monde peut enfin comparer Justice League de Zack Snyder à la version théâtrale de Ligue de justice sorti en 2017, dirigé par Joss Whedon, il est clair à quel point le style et le ton du film ont été modifiés en raison de l’ingérence de la direction entre les deux coupes du film. Chris Terrio, qui a écrit le scénario original du film à l’époque où Snyder était toujours en charge du projet, a déclaré sans détour à VanityFair que ce que Warner Bros. avait fait au film de Snyder avec les reprises de Whedon n’était rien de moins que du vandalisme.

« La coupe théâtrale de 2017 était un acte de vandalisme. Zack est peut-être trop gentleman pour dire ça, mais je ne le suis pas. »

Depuis la réaction de division à Homme d’acier et Batman contre Superman, Warner serait devenu mécontent de la vision sombre de Snyder sur le DCEU et cherchait des moyens d’alléger Ligue de justice. C’est ce qu’ils ont essayé d’accomplir en faisant appel à Whedon pour terminer le film après que Snyder ait dû partir à la suite d’une tragédie familiale.

Au cours de la dernière année, de nombreux rapports ont été partagés, principalement par l’acteur de Cyborg Ray Fisher, sur la difficulté des reprises sous Whedon, le cinéaste se heurtant à la distribution et à l’équipe sur la façon dont tout le récit et le ton de l’histoire devaient être modifiés. . Selon Terrio, les changements apportés au film en son absence ont été conçus pour être un démantèlement méthodique de toute la vision de Snyder.

« Je n’entendais que des rapports occasionnels sur la reprise. Je ne savais pas à quel point le film allait être changé – ou vandalisé, à mon avis. Il est devenu clair lorsque j’ai parlé à divers acteurs qu’il s’agissait d’un démantèlement global de ce qui s’était passé auparavant. Je n’ai entendu personne dire que c’était une expérience agréable … Je n’ai jamais rencontré Joss. Je ne le connais pas. Je l’ai contacté au début du processus, par les cadres, mais je n’ai pas eu de réponse, ce qui n’est pas inhabituel. «

Maintenant que Justice League de Zack Snyder a publié, Chris Terrio est heureux que les fans puissent enfin voir le film comme il avait toujours voulu qu’il soit vu. S’il admet que le « Snyder Cut » ne plaira pas à tout le monde, Terrio est heureux que « l’âme » de Ligue de justice a été restauré.

«Lorsque ces touches personnelles ont été supprimées du film dans la version 2017, je suis resté silencieux parce que je ne pouvais vraiment rien dire, mais bien sûr, ça faisait mal. Tout ce qui restait était un squelette de dinosaure de ce qui avait été une grande bête lourde. C’était peut-être une grosse bête indisciplinée, et évidemment, cela fait quatre heures et le film est maximaliste et c’est de l’opéra et, bien sûr, c’est un peu fou, mais je pense que le film est fou de la meilleure façon. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film est maintenant en streaming sur HBO Max. Cette nouvelle arrive de Vanity Fair.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming