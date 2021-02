Un écrivain de Karate Kid dit que Studio voulait couper la scène la plus importante de M. Miyagi

La culture pop nous a présenté de nombreux personnages sages de type mentor, de Yoda à Gandalf. L’un des personnages les plus aimés de ce type est Pat Morita dans le rôle de M. Miyagi, l’instructeur de karaté de Daniel LaRusso en Le Karaté Kid. La scène la plus émouvante du film est lorsque M. Miyagi s’ouvre à Daniel sur la perte de sa femme et de son fils lors de l’accouchement au camp d’internement de Manzanar alors qu’il servait avec le 442nd Infantry Regiment pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe, pour laquelle il a reçu la médaille d’honneur. Rober Mark Kamen, l’écrivain de Le Karaté Kid série, a récemment révélé à Uproxx que le studio voulait couper complètement la scène.

« La grande bataille créative a été de garder la scène avec M. Miyagi ivre et de parler de son ex-femme, qui va jouer un rôle très important dans la pièce de théâtre. Columbia voulait le couper du film. Et malgré quoi dit-il plus tard, Jerry Weintraub était tout prêt à le couper. «Je m’en fiche. Cela ralentit l’histoire, bla, bla, bla. « Et j’ai dit: » C’est le cœur du film. « John Avildsen et moi avons ressenti cela. Je suis allé directement à Frank et j’ai joué ma carte de mentor. J’ai dit, « Frank, je t’en prie, je t’en supplie. Testez-le avec ça. Si ça ne marche pas, tu peux l’enlever. « Il l’a fait, et ça a marché. Ça a énervé tout le monde. Je n’ai pas traversé les canaux. »

Heureusement, Robert Mark Kamen a gagné cette bataille, et la scène est restée dans l’image. En raison de cette scène, M. Miyagi, qui avait semblé être un personnage énigmatique jusque-là dont le seul but était d’enseigner le karaté à Daniel, est devenu un personnage en chair et en os avec son propre passé et ses propres regrets. Cette attention aux battements de caractère émotionnel est ce qui a fait Le Karaté Kid un classique culte, et c’est la même leçon que les créateurs de sa série dérivée, Cobra Kai appris aussi. Selon Kamen, il a été surpris de voir à quel point les créateurs de la série suivaient de près la mythologie et les relations interpersonnelles des films.

Le génie des gars de Cobra Kai est qu’ils ont volé et exploité sans vergogne ces films pour correspondre à ce qu’ils voulaient faire, ce qui, en regardant la saison trois et comment ils ont amené la fille que Daniel a sauvée dans la tour de guet pendant le typhon à devenir la région. chef de la concession automobile, je pensais juste que c’était génial. Je ne me souvenais même pas de cette séquence. Nous avions besoin de quelque chose pour sauver la relation entre Sato et Miyagi et nous avions besoin de quelque chose que Daniel fasse qui était héroïque. J’ai juste inventé ce truc. Et quand nous l’avons fait, je l’ai regardé et je me suis tourné vers John et j’ai dit: « Cela ne volera jamais. » Et il a dit: « Non, c’est génial. »

Cobra Kai stars William Zabka, Ralph Macchio, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo, Peyton List et Martin Kove. Les trois saisons sont disponibles pour diffuser sur Netflix. Cette histoire est née à Uproxx.

Sujets: Karate Kid, Cobra Kai