Un écrivain anti-LGBT + nommé PDG de Voice of America

Robert R Reilly, 74 ans, a publié des livres attaquant l’islam et la communauté LGBT +. (YouTube / Institut de Westminster)

Robert R Reilly, un écrivain anti-LGBT + notoire, a été nommé à la tête du diffuseur public américain Voice of America.

Voice of America est un radiodiffuseur international financé par un congrès américain, qui produit du contenu radio numérique en 47 langues et, conformément à sa charte, vise à être «précis, objectif et complet».

Mais au cours des dernières semaines au pouvoir de Trump, les rênes de Voice of America ont été confiées à Reilly par le loyaliste de Trump Michael Pack, PDG de l’Agence américaine pour les médias mondiaux, qui supervise le diffuseur.

Reilly, 74 ans, a été franc sur ses opinions anti-LGBT +, notamment dans son livre de 2014 Making Gay Okay: Comment la rationalisation du comportement homosexuel change tout.

Il y dénonce la «légitimation du comportement homosexuel» qui, selon lui, équivaut à un «échec moral habituel» et insiste: «« Sortir du placard »ne peut signifier qu’un assentiment au niveau du principe moral à ce qui autrement être considéré comme moralement désordonné.

Il a également affirmé que «le débat sur l’homosexualité porte vraiment sur la nature de la réalité elle-même» et qu’accepter les droits LGBT +, c’est «dire que le mal est bien».

Reilly a également été ouvertement islamophobe, publiant auparavant un autre livre intitulé La fermeture de l’esprit musulman: comment le suicide intellectuel a créé la crise islamiste moderne.

Amanda Bennett, qui a travaillé comme directrice de Voice of America jusqu’à cette année, a décrit Reilly comme «dangereux».

Dans un morceau pour le Washington Post, elle a écrit: «Je ne me suis jamais prononcée – et je ne l’ai jamais fait dans des postes précédents – contre mon successeur. Une nouvelle administration a le droit à un nouveau directeur, même avec lequel je pourrais être en désaccord.

«Mais ce n’est pas normal. Reilly est un choix dangereux. Ses opinions ne sont pas conservatrices – elles sont extrêmes. En tant que chef de l’une des voix les plus puissantes des États-Unis dans le monde, il risque de causer des dommages à la réputation qui seront difficiles à réparer. »

Bennett a ajouté: «Imaginez comment les opinions de Reilly seront accueillies par les gouvernements de pays qui ostracisent ou même assassinent les homosexuels.»

Dans une déclaration à Radio Nationale Publique, Grant Turner, ancien PDG par intérim de l’Agence américaine pour les médias mondiaux, a déclaré: « J’implore vraiment les gens de tous les horizons politiques de lire certaines des choses haineuses et déshumanisantes que Robert Reilly a écrites sur les homosexuels.

« C’est mesquin, sexuellement explicite et tout simplement bizarre. »

Turner, qui est gay, a ajouté: «Il y a d’énormes dommages potentiels à la mission de VOA avec une personne comme Robert Reilly en charge.

« La dernière chose que ce type devrait faire est de diriger une agence de presse respectée. »

Selon NBC, le langage inclus dans un récent projet de loi sur les dépenses de défense pourrait rendre difficile le remplacement de Reilly par l’administration Biden, obligeant le PDG de l’Agence américaine pour les médias mondiaux (qui devrait être une nouvelle personne nommée) à demander l’approbation d’un conseil consultatif.