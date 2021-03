Un écran en tissu de six mètres (avec clavier intégré) qui résiste jusqu’à 1000 cycles de pliage, d’étirement et de pressage – c’est l’avenir des tissus intelligents

Création de grands écrans intégrés à des systèmes fonctionnels flexibles et durables ça a été un défi. Un défi que jusqu’à présent nous n’avons pas réussi à relever et, chez Engadget, nous le connaissons bien. Au final, les matériaux conventionnels ne s’intègrent pas facilement dans les textiles pour une raison très simple: ils résistent à la déformation et ne résistent pas aux usages habituels auxquels on met les tissus (pliage, étirement ou lavage).

Huisheng Peng et son équipe, après des années et des années de recherche sur le problème, ont réussi à tisser des fibres conductrices et des fibres luminescentes avec du coton dans un morceau de tissu et, comme publié dans le magazine « Nature », il semble que cela surmonte ces problèmes. . De plus, le système peut intégrer un clavier et une source d’alimentation avec les mêmes caractéristiques textiles.

La lente voie des tissus intelligents

Les résultats de «Nature» nous montrent un écran en tissu d’environ 6 mètres de long et 25 centimètres de large dans lequel un clavier en tissu tactile et une alimentation (également en tissu) peuvent être intégrés; dans ce cas, un système alimenté par l’énergie solaire. Et les exemples qu’ils montrent semblent très bons.

Avec ce tissu de six mètres, vous pouvez faire beaucoup de choses. Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir des photos de la mise en œuvre à utiliser une carte interactive ou une application de messagerie du vêtement. Et tout cela via une connexion Bluetooth.

L’idée de base est que les fibres conductrices et les fibres luminescentes sont constamment entrelacées dans le tissu, formant une sorte d ‘ »unités d’éclairage » qui, en coordination, fonctionnent comme un écran. De plus, les chercheurs ont soumis le tissu à des tests de pliage, d’étirement et de pressage pour vérifier les performances: les conclusions sont très bonnes après plus de 1000. Et, semble-t-il, ils supportent jusqu’à plus de 100 cycles de lavage et de séchage sans pratiquement aucun problème.

Nous sommes face à un matériel très préliminaire, c’est vrai. Il ne fait aucun doute qu’il faut des années pour atteindre les lignes de production, mais voir des systèmes aussi prometteurs est une excellente nouvelle face à une toute nouvelle génération de dispositifs portables qui peuvent changer radicalement tout ce que nous avions vu jusqu’à présent.