Un écran de 1,5 mètre pour le conducteur et le passager: Mercedes-Benz dévoile son Hyperscreen pour le futur EQS

Mercedes-Benz a dévoilé aujourd’hui l’une des pièces les plus frappantes de sa prochaine voiture électrique EQS: ils l’appellent Hyperscreen, et ce sera un écran de près d’un mètre et demi qui couvrira à la fois le tableau de bord du conducteur et la partie de la console du passager. Sa forme n’est pas carrée et on ne peut donc pas parler de sa taille en pouces, mais on parle d’une superficie totale de 2432,11 centimètres carrés.

Cet écran sera fabriqué à partir de l’union de trois écrans plus petits, mais cela fonctionnera en même temps pour afficher l’interface d’une nouvelle version de MBUX, Expérience utilisateur Mercedes-Benz. La société affirme que ses 12 capteurs et moteurs de vibration offriront une expérience plus confortable et intuitive aux utilisateurs, en plus de réguler automatiquement sa température lumineuse afin de ne pas déranger nos yeux.

Profils pour plusieurs copilotes et aucun menu pour se perdre

A un niveau plus technique, le système chargé de faire fonctionner le système qui sera affiché sur l’Hyperscreen aura un processeur 8 cœurs, 24 Go de RAM et une bande passante de 46,4 Go par seconde. La partie de l’écran accessible par le copilote pourra stocker sept profils d’utilisateurs, afin que les compagnons les plus fréquents de cette voiture puissent personnaliser le système d’écran en fonction de leurs préférences. Si personne n’est assis sur le siège passager, cette partie de l’Hyperscreen sera désactivée pour des raisons de sécurité.

Un autre détail du logiciel MBUX est qu’il a été repensé pour avoir « zéro couche », en ce sens que vous n’aurez pas à naviguer dans les sous-menus ou les boîtes de dialogue pour accéder aux fonctions Mercedes EQS. De plus, MBUX présentera de manière proactive les plus de 20 fonctions dont le conducteur peut avoir besoin à des moments précis. Tous n’ont pas été détaillés, mais des rappels et des listes de tâches sont mentionnés en plus des commandes de voitures classiques.

Au fait, toutes ces commandes sont tactiles. Sajjad Khan, membre du conseil d’administration de Mercedes-Benz, les a défendus contre les boutons physiques puisque leur fonction peut changer, ajoutant que la société a investi des efforts dans des algorithmes qui déterminent quelles fonctions afficher pour le temps que le conducteur avoir à dépenser pour appuyer sur un bouton est minime.

Ce nouvel Hyperscreen peut être monté en option sur la Mercedes EQS comme supplément supplémentaire. Pour le moment, il n’y a pas de données sur son prix, même si nous savons que l’EQS sera la première d’une nouvelle gamme de voitures électriques de Mercedes-Benz qui sera bientôt lancée. D’autres marques parieront également fortement sur la voiture électrique à court et moyen terme.