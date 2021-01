Un éclair «  jet bleu  » tirant vers le haut repéré depuis la Station spatiale internationale

Les scientifiques de la Station spatiale internationale ont repéré un éclair bleu vif tirant vers le haut depuis les nuages ​​d’orage.

Jets bleus peut être difficile à repérer depuis le sol, car les décharges électriques éclatent du haut des nuages ​​d’orage. Mais depuis l’espace, les scientifiques peuvent observer ce spectacle de lumière céruléen d’en haut. Le 26 février 2019, des instruments à bord de la station spatiale ont capturé un jet bleu tirant d’une cellule orageuse près de Nauru, une petite île du centre océan Pacifique . Les scientifiques ont décrit l’événement dans un nouveau rapport, publié le 20 janvier dans la revue La nature .

Les scientifiques ont d’abord vu cinq éclairs intenses de lumière bleue, chacun d’une durée d’environ 10 à 20 millisecondes. Le jet bleu s’est ensuite envolé du nuage dans une forme de cône étroit qui s’étendait dans le stratosphère , la couche atmosphérique qui s’étend d’environ 6 à 31 miles (10 à 50 kilomètres) au-dessus de la surface de la Terre.

Les jets bleus semblent apparaître lorsque la région supérieure chargée positivement d’un nuage interagit avec la frontière chargée négativement entre le nuage et l’air au-dessus, selon le rapport. Le jet bleu apparaît à la suite de cette «panne électrique», où les charges opposées s’échangent de place dans le nuage et s’égalisent brièvement, libérant de l’électricité statique. Cependant, les propriétés des jets bleus et l’altitude à laquelle ils s’étendent au-dessus des nuages ​​ »ne sont pas bien caractérisées », ont noté les auteurs, de sorte que cette étude ajoute à notre compréhension du phénomène dramatique.

Quatre des éclairs précédant le jet bleu sont venus avec une petite impulsion de lumière ultraviolette (UV), ont noté les scientifiques. Ils ont identifié ces émissions comme des soi-disant «elfes», un autre phénomène observé dans la haute atmosphère.

«Elfes» – un acronyme qui signifie Émissions de lumière et Perturbations à très basse fréquence dues à des sources d’impulsions électromagnétiques – sont des émissions lumineuses qui apparaissent sous forme d’anneaux en expansion rapide dans le ionosphère , une couche de particules chargées qui s’étend d’environ 35 miles à 620 miles (60 à 1000 km) au-dessus de la surface de la planète. Les elfes se produisent lorsque les ondes radio poussent des électrons à travers l’ionosphère, ce qui les fait accélérer et entrer en collision avec d’autres particules chargées, libérant de l’énergie sous forme de lumière, ont écrit les auteurs.

L’équipe a observé les flashs, les elfes et le jet bleu à l’aide du moniteur des interactions atmosphère-espace (ASIM) de l’Agence spatiale européenne, une collection de caméras optiques, de photomètres, radiographie détecteurs et détecteurs de rayons gamma attachés à un module de la station spatiale.

« Cet article est un moment fort impressionnant des nombreux nouveaux phénomènes que l’ASIM observe au-dessus des orages », Astrid Orr, coordinatrice des sciences physiques pour les vols spatiaux humains et robotiques à l’Agence spatiale européenne (ESA), dit dans un communiqué . Les experts soupçonnent également que les phénomènes de la haute atmosphère, comme les jets bleus, peuvent affecter les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, car la couche d’ozone se trouve dans la stratosphère où elle se trouve, selon la déclaration de l’ESA.

