Un échec complet : le film que Marvel veut effacer de son existence

Le Univers cinématographique Marvel C’est le grand réservoir de divertissement à travers le monde, quelque chose qui peut être clairement vu par la ferveur de ses fans et les chiffres au box-office. Cette franchise a gagné un nom et un respect uniques aujourd’hui, mais la vérité est que dans le passé l’entreprise avait des erreurs qui préféraient éviter le regard, comme c’est le cas avec Howard le canard.

Le film Elle vient d’avoir 35 ans depuis sa première et a de nouveau fait l’objet de conversation auprès du public sur les réseaux sociaux pour un clin d’œil dans la bande-annonce de la prochaine série animée intitulée Et si… ?, qui arrivera le 11 août sur Disney +. Même si cela semblait être une excellente idée d’avoir George Lucas comme producteur exécutif, le projet a été un échec complet en termes de collecte et de critique.

Le film tourne autour d’un canard extraterrestre anthropomorphe qui est un jour transféré sur Terre, où il rencontre Beverly Switzler, qui tombe également amoureuse de lui et leur relation pourrait s’effondrer à la fin de la race humaine. Il s’agit d’une adaptation d’une bande dessinée Marvel et l’idée visait principalement une animation, mais après une négociation contractuelle il a fini par tourner en live-action.

Léa Thompson a pris le premier rôle après avoir été l’une des stars de Retour vers le futur, il s’attendait donc à un succès garanti. Dans une récente interview avec Le journaliste hollywoodien reconnu : « Ça ne fonctionnait pas au niveau prévu. Aucune des blagues n’a bien fonctionné, c’était une comédie de soufflé. Je n’arrêtais pas de dire : ‘Le canard ne fonctionne pas.' ».

La voix de Howard était à l’origine Robin Williams, mais il a démissionné à temps. expliquant : « C’est fou. Je ne peux pas entrer dans le rythme de ça. Je suis attaché pour suivre le mouvement du bec du canard. ». Pour cette raison, Chip Zien, acteur renommé de Broadway, a dû assumer son rôle en faisant les dialogues de l’animal, bien qu’il y ait déjà eu un soupçon général que la situation lui échappait.







Le résultat a été catastrophique : Howard the Duck a reçu de terribles critiques de la presse, assurant qu’il s’agissait de la pire adaptation de l’histoire, et a également échoué au box-office mondial, obtenant 15 millions de dollars au niveau national contre un budget de 37 millions.. Bien qu’elle ait été défenestrée à l’époque, Lea Thompson garde espoir de faire un redémarrage dans lequel tous les problèmes peuvent être corrigés. Vous y arriverez ?