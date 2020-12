Un drone attrape les derniers moments de l’Observatoire d’Arecibo

Le moment exact de l’effondrement final de l’observatoire d’Arecibo – lorsque les câbles supportant sa plate-forme d’instruments se sont cassés – a été filmé par un drone effectuant un survol d’inspection de routine, selon une nouvelle vidéo publiée par l’observatoire jeudi 3 décembre.

Les images, prises juste avant 8 heures du matin, heure locale à Porto Rico, le 1er décembre, montrent ce qui semble au premier abord être une matinée paisible de ciel bleu. Ensuite, l’un des câbles principaux retenant la plate-forme suspendue au-dessus de l’antenne radio cède et la plate-forme entière bascule vers le bas, se brisant en se tordant vers le sol.

Les images peuvent aider les scientifiques à comprendre ce qui n’a pas fonctionné au célèbre observatoire de recherche extraterrestre, connu non seulement des astronomes et des passionnés de science, mais aussi des cinéphiles qui ont regardé le succès de James Bond en 1995 « GoldenEye » et le film de 1997 « Contact », basé sur Carl Le roman de Sagan.

Scott Manley, qui se décrit comme un astronogamer, astrophysicien et Étoile YouTube , a publié un extrait de 2 minutes de la vidéo dans un tweeter Jeudi, en disant: « Il y avait un drone inspectant les câbles de la tour 4 lorsque l’effondrement a commencé, alors nous nous rapprochons de la rupture des câbles, vérifiez le deuxième segment vidéo. »

Dans un deuxième tweet », A ajouté Manley,« Il me semble que le câble est tiré de sa prise plutôt que de simplement casser.

Comme 45Secondes.fr précédemment rapporté , la National Science Foundation (NSF) a décidé de mettre hors service l’Observatoire d’Arecibo avant même que sa plate-forme d’instruments de 900 tonnes (816 tonnes métriques) ne tombe cette semaine. L’observatoire, construit en 1963, a subi des dommages importants cette année après les tremblements de terre qui l’ont secoué en janvier. En août, l’un de ses lourds câbles cassé de manière inattendue , déchirant une entaille de 30 mètres de long dans l’antenne radio de 305 mètres de large. Avec ce câble parti, les câbles restants devaient encore supporter la lourde plate-forme d’instruments suspendue au-dessus de l’antenne.

Lorsqu’un autre câble est tombé en panne le 6 novembre, les ingénieurs ont réalisé que les autres câbles étaient probablement plus faibles que prévu et ont indiqué que la structure ne pouvait pas être réparée en toute sécurité. NSF a rapporté . Le 19 novembre, la NSF a rapporté que le le radiotélescope serait arrêté .

Personne n’a été blessé lors des multiples échecs des observatoires.

Pour avoir une autre vue de l’effondrement, regardez la vidéo éditée synchronisée de Manley, avec « Les deux caméras de repli du télescope synchronisées du mieux que je sache », il tweeté .

