Un dragon SpaceX fera le premier splashdown nocturne avec des astronautes en 53 ans et vous pourrez le regarder en direct

Un SpaceX La capsule de l’équipage ramènera quatre astronautes sur Terre lors du premier splashdown nocturne de la NASA depuis 1968 et vous pourrez tout regarder en direct en ligne, en commençant par un adieu de la Station spatiale internationale ce soir (1er mai).

Le vaisseau spatial Crew-1 Dragon de SpaceX, appelé Resilience, devrait se détacher de la station spatiale à 20h35 HAE (0035 GMT) après des retards dus au mauvais temps sur son site de projection sur Terre. Le vaisseau spatial ramènera les astronautes de la NASA Victor Glover, Mike Hopkins, Shannon Walker et l’astronaute Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale après six mois dans l’espace.

Vous pouvez regarder le désamarrage du Crew-1 Dragon de SpaceX ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de NASA TV. Le livestream de la NASA commencera à 18 h HAE (22 h 00 GMT) et se poursuivra jusqu’au splashdown, qui est prévu dimanche à 2 h 57 HAE (6 h 57 GMT).

« Ce sera la première descente nocturne d’un vaisseau spatial avec équipage américain depuis le retour avant l’aube d’Apollo 8 dans l’océan Pacifique le 27 décembre 1968, avec les astronautes de la NASA Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders », ont déclaré des responsables de la NASA dans une mise à jour. La mission Apollo 8 était la première mission avec équipage de la NASA à orbiter autour de la Lune.

SpaceX s’est beaucoup entraîné pour récupérer une capsule Crew Dragon la nuit. En janvier, la société a travaillé rapidement pour récupérer une capsule de cargaison Dragon non équipée pendant la nuit, a déclaré le porte-parole de la NASA, Rob Navias, à 45secondes.fr.

Crew-1 est le premier vol opérationnel d’astronaute de SpaceX pour la NASA et a été lancé le 15 novembre depuis le centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral en Floride et est arrivé à la station un jour plus tard. Il s’agit du deuxième vol en équipage de SpaceX après le vol d’essai Demo-2 de deux astronautes de la NASA lancé en mai 2020. SpaceX a depuis lancé une troisième mission d’astronaute, Crew-2, qui a atteint la station spatiale la semaine dernière.

Il faudra environ 6,5 heures pour que la capsule Crew-1 Dragon revienne sur Terre. Les écoutilles entre le vaisseau spatial Crew Dragon et la Station spatiale internationale seront fermées à 18 h 20 HAE (22 h 20 GMT) et le désamarrage aura lieu un peu plus de deux heures plus tard.

SpaceX aura des navires de récupération en attente dans le golfe du Mexique afin d’atteindre la capsule Resilience dans l’heure suivant les éclaboussures. La NASA prévoit de tenir une conférence de presse après les éclaboussures à 5 h HAE (9 h 00 GMT) pour discuter du retour de Crew-1. En plus de son équipage d’astronautes, Resilience transporte des résultats scientifiques sensibles qui devront être récupérés rapidement.

Après six mois dans l’espace, les astronautes de l’équipage 1 ont déclaré qu’ils étaient prêts à rentrer chez eux.

« Maintenant que nous rentrons à la maison, c’est excitant parce que nous ne savons pas trop à quoi nous attendre, atterrir sur l’eau sous des parachutes comme celui-ci, et c’est juste excitant que nous puissions rentrer chez nous et voir nos amis et notre famille », Walker a déclaré aux journalistes lundi 26 avril.

Crew-1 est le premier de six vols d’astronautes pour la NASA par SpaceX dans le cadre du programme Commercial Crew de l’agence spatiale. SpaceX est l’une des deux sociétés avec des contrats de plusieurs milliards de dollars pour faire voler des astronautes dans l’espace pour la NASA, mais c’est la première entreprise à le faire. L’autre société, Boeing, se prépare à effectuer un deuxième vol d’essai sans équipage de sa capsule Starliner plus tard cette année.

