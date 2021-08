Un documentaire sur Led Zeppelin fait ses débuts à la Mostra de Venise

« Becoming Led Zeppelin » est le documentaire le plus récent sur les grandes icônes du rock britannique qui a l’approbation de ses membres, et il a été confirmé qu’il fera ses débuts devant le public le mois prochain au moins au Festival international du film de Venise .

Le documentaire est réalisé par Bernard MacMahon, directeur de « American Epic », qui a rassemblé de nouvelles interviews de Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones, ainsi que des documents d’archives avec des déclarations de John Bonham, décédé en 1980.

« Avec ‘Becoming Led Zeppelin’, mon objectif était de créer une comédie musicale qui ressemble à une comédie musicale », a déclaré MacMahon dans un communiqué officiel. « Je voulais tisser les quatre histoires diverses des membres avant et après la formation du groupe avec de longues sections de leur histoire en utilisant uniquement de la musique et des images et en contextualisant la musique avec les lieux où elle a été créée et les événements mondiaux qui l’ont inspirée. »

MacMahon a édité ce documentaire en utilisant des copies originales et des négatifs, avec près de 70 000 images de film restaurées manuellement. Le cinéaste ajoute que certaines de ses séquences sont fortement inspirées de « Singin ‘In The Rain », en utilisant du matériel inédit de performances de Led Zeppelin avec un montage d’affiches, de billets et de séquences de ses voyages.

« Becoming Led Zeppelin » est la première fois en 50 ans que les membres du groupe participent activement à la réalisation d’un documentaire sur eux, donnant à son réalisateur un accès sans précédent à leurs dossiers personnels. La première commerciale du documentaire n’a pas encore été annoncée.

Au cours du mois dernier, Robert Plant a déclaré que John Bonham était apparu dans ses rêves pendant le verrouillage de la pandémie. Selon Plant, le batteur a fait partie de ses rêves avec de nombreuses autres personnes dans sa vie qui sont décédées et cela lui a procuré « de magnifiques moments de soulagement ».