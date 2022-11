Un documentaire sur Christina Aguilera est en préparation

Val le réalisateur Ting Poo travaille sur un documentaire sur le chanteur Christina Aguilera, Rapports sur les délais. Le film, qui est en production depuis 18 mois, offrira un regard approfondi sur la vie de la superstar, depuis ses débuts avec le Disney’s Mickey Mouse Club en 1993. Des images inédites offriront un regard intime sur Les efforts professionnels et les événements de la vie personnelle d’Aguilera.





Ce projet est la deuxième collaboration entre Time Studios et Roc Nation, puisqu’ils ont annoncé un documentaire sur Megan Thee Stallion plus tôt cette année. Ian Orefice de Time Studios, Alexa Conway et Loren Hammonds et Lori York de Roc Nation, Sarah Francus et Desiree Perez et Poo sont tous producteurs exécutifs du film.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Nous sommes plus que ravis d’étendre notre partenariat créatif avec Roc Nation à travers ce film », a déclaré Hammonds, co-responsable du documentaire chez Time Studios. « Christina a été un talent si durable et une artiste inimitable au fil des ans. C’est vraiment l’une des grandes voix de notre époque, et c’est le moment idéal pour raconter son histoire. Nous sommes incroyablement honorés qu’elle ait choisi de travailler avec TIME Studios et Roc Nation pour enfin partager sa vérité avec le monde.

Poo a travaillé aux côtés de Leo Scott pour Val, le documentaire acclamé par la critique sur la vie de l’acteur Val Kilmer et son combat contre le cancer de la gorge. Le film a été présenté en première à Cannes en 2021 avant de se diriger vers Amazon Prime. Il a reçu deux Critics’ Choice Documentary Awards.

Avant Val, Poo a travaillé comme monteur sur de nombreux films, dont belle vie et Le projet fusée. La cinéaste n’a eu que des éloges pour le sujet de son prochain film :

« Christina Aguilera est l’une des artistes les plus emblématiques de notre époque, dont la musique a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Je suis vraiment honoré de raconter l’histoire de la personne derrière la musique parce que je sais qu’elle sera également une source d’inspiration.





La célèbre carrière de Christina Aguilera

Aguilera a connu un succès international après la sortie de son album éponyme en 1999. Le disque comprenait les singles à succès Génie dans une bouteille, ce qu’une fille veut, viens bébé (tout ce que je veux, c’est toi)et Je me tourne vers vous. L’année suivante, alors qu’elle n’avait que 19 ans, elle a reçu le Grammy Award du meilleur nouvel artiste. Tout au long de sa carrière de plusieurs décennies, Aguilera a reçu de nombreuses reconnaissances, dont six Grammy Awards et un Latin Grammy Award. Aguilera, son dernier album en espagnol, est nominé pour sept Latin Grammy Awards. Elle est également apparue dans trois films : Burlesque, le film Emoji et Zoé.

Elle est respectée pour ses efforts philanthropiques, s’est alignée sur des organisations qui ont aidé les victimes de violence domestique et de catastrophes mondiales, et a longtemps soutenu les droits LGBTQ + et l’égalité des sexes, entre autres efforts.

Les documentaires centrés sur les musiciens ont définitivement un moment. Cette année seulement, plusieurs ont été publiés, y compris ceux de Netflix Jeen-Yuhs (à propos de Kanye West), Mi-temps (à propos de Jennifer Lopez), Rêverie lunaire (à propos de David Bowie), et Selena Gomez : Mon esprit et moi.