Un documentaire déchirant sur PC Andrew Harper est diffusé ce soir

Un nouveau documentaire diffusé ce soir sur ITV détaille la mort tragique du PC Andrew Harper et les efforts pour changer la loi à la suite de ce qui s’est passé – avec sa veuve Lissie disant que le film est une “ montre dure » mais raconte une histoire “ puissante ». Regardez un extrait ici :

En août 2019, Andrew s’est rendu dans une propriété du Berkshire pour répondre aux informations faisant état d’un quad volé, bien que quatre heures se soient écoulées depuis la fin supposée de son quart de travail. Avec son collègue PC Andrew Shaw, il a retrouvé les voleurs et est sorti de son véhicule pour les poursuivre à pied, mais s’est fait prendre dans le câble de remorquage de la voiture de fuite. Après avoir été traîné sur plus d’un mile à des vitesses de plus de 40 mph, il est décédé sur les lieux.

PC Andrew Harper et sa femme Lissie. Crédit : Police de la vallée de la Tamise

Trois adolescents ont été accusés de meurtre, mais ont ensuite été reconnus coupables d’homicide involontaire coupable – avec Henry Long, qui avait 19 ans à l’époque, emprisonné pendant 16 ans, et Jessie Cole et Albert Bowers, tous deux âgés de 18 ans, condamnés à 13 ans chacun.

La veuve d’Andrew, Lissie, n’avait été mariée à son mari que pendant quatre semaines avant sa mort prématurée, mais a courageusement canalisé son chagrin en se battant pour une nouvelle législation en sa mémoire. En novembre de l’année dernière, le gouvernement a annoncé qu’il introduirait la «loi Harper», ce qui signifie que ceux qui tuent un travailleur d’urgence dans l’exercice de leurs fonctions seront condamnés à des peines d’emprisonnement à perpétuité obligatoires.

Lissie Harper. Crédit : Alamy

Le nouveau documentaire, dirigé par Trevor McDonald, voit Lissie se rappeler le moment où on a frappé à sa porte au milieu de la nuit, quand sa vie a changé pour toujours.

Le meurtre de PC Harper : le combat d’une veuve pour la justice examine également comment la jeune mariée a dû faire face à la mort de son mari sous les projecteurs des médias, et comment sa colère s’est transformée en sa volonté de campagne pour la loi Harper.

Avant le documentaire, Lissie a admis qu’il avait été difficile de partager son «traumatisme», mais a déclaré qu’elle voulait que les autres soient au courant des «actes répréhensibles» de la salle d’audience qui l’ont amenée à faire pression pour le changement de loi.

1 crédit

Dans une publication sur Facebook, elle a déclaré: « Au début de 2021, j’ai été approchée avec l’idée de faire partie d’un documentaire pour raconter l’histoire de ma bataille pour la justice après la mort de mon mari en 2019. J’y ai réfléchi pendant longtemps mais j’ai finalement décidé que c’était une façon d’aider ma campagne Harper’s Law à obtenir le changement et la justice. Donc, après de nombreux mois de tournage, de nombreux jours au cours desquels j’ai voulu jeter l’éponge, me sentant vidé de la douleur que vous endurez en racontant votre histoire personnelle de traumatisme, il est enfin temps que l’émission soit diffusée.

Henry Long, 19 ans, Jessie Cole et Albert Bowers, tous deux 18 ans. Crédit : Thames Valley Police

Lissie a poursuivi: «Le documentaire lui-même est une montre dure mais raconte une histoire puissante. J’ai ressenti le besoin de montrer au monde les méfaits qui se sont déroulés dans ces salles d’audience. Le travail acharné qu’implique la modification d’une loi et le dévouement et l’amour que j’ai donnés à Andrew et à ceux qui pourraient se retrouver dans cette position déchirante à l’avenir.

Elle a ajouté: « Certains d’entre vous peuvent regarder, d’autres non. Quoi qu’il en soit, c’est l’aboutissement de sang, de sueur et de larmes au cours des deux dernières années, je tiens à remercier mon équipe et tout le soutien que j’ai reçu de ma famille incroyable, des amis et des étrangers… C’est la dernière poussée médiatique avant la loi de Harper reçoit sa sanction royale, ce qui, je l’espère, arrivera très bientôt.