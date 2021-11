Un dirigeant affirme qu’il a été licencié parce qu’il est un homme blanc dans le cadre d’un procès de 10 millions de dollars

David Duvall du Michigan, ancien vice-président principal du marketing et des communications chez Novant Health, a reçu 10 millions de dollars de dommages et intérêts d’un juge fédéral de Caroline du Nord après avoir affirmé qu’il avait été licencié en raison de sa race et de son sexe, selon des documents judiciaires.

Duvall a poursuivi Novant Health, Inc. après avoir été licencié en 2019, affirmant que son licenciement était une violation du Civil Rights Act de 1964 – qui interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l’origine nationale.

David Duvall a affirmé qu’il avait été licencié parce qu’il était un homme blanc.

Duvall pensait que son emploi avait été licencié sans motif « dans le cadre d’une campagne intentionnelle visant à promouvoir la diversité dans ses rangs de direction » et croyait fermement qu’il avait été licencié parce que, en tant qu’homme blanc, il ne correspondait pas à ce nouveau modèle diversifié.

Selon les archives judiciaires, Duvall a déclaré que son employeur tentait de diversifier Novant Health, qui supervise 15 hôpitaux et des centaines de centres de soins ambulatoires et de cliniques.

Il a été remplacé par une femme noire et une femme blanche, ce qui était « un résultat direct » de l’engagement de Novant Health en 2015 à lutter contre les inégalités en matière de santé et son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion.

Cependant, selon des documents, Duvall a déclaré que l’engagement « était devenu un« impératif stratégique » avoué, voire vantard, de s’appuyer sur des cibles raciales et de genre pour remodeler la main-d’œuvre et le leadership de Novant Health afin de refléter la communauté qu’elle servait.

Duvall et d’autres ont été licenciés sans avertissement et remplacés par des femmes ou des membres de groupes minoritaires, selon ses documents judiciaires.

Dans l’opposition, Novant Health Inc. a fait valoir que Duvall avait été licencié non pas en raison de sa race et de son sexe, mais parce que ses supérieurs «avaient très peu confiance» en lui en tant que leader et qu’il aurait eu des performances déficientes et la délégation de tâches essentielles à ses subordonnés.

Duvall a gagné son affaire de discrimination à rebours.

Deux ans plus tard, le jury fédéral de Caroline du Nord s’est finalement mis d’accord sur un verdict et a affirmé que la race et le sexe étaient en fait des facteurs de motivation dans le licenciement de Duvall.

Selon le juge, Novant Health n’avait pas tenté de prouver que Duvall avait été licencié pour toute autre raison.

Le jury qui a rendu le verdict comprenait six femmes et deux hommes. Les six étaient blancs, puis il y avait une personne hispanique et une contremaîtresse noire.

L’indemnité de 10 millions de dollars sera probablement réduite par le juge de première instance en raison du titre VII de la loi sur les droits civils qui plafonne les dommages-intérêts punitifs à 300 000 € pour les employeurs de plus de 500 employés. Cependant, l’avocat de Duvall, S. Luke Largess, a déclaré que cette règle ne s’appliquait pas à son client.

Selon l’avocat de Duvall, il a une plainte pour discrimination en vertu de la loi de la Caroline du Nord dans laquelle le plafond de 300 000 € ne s’applique pas, et il y aura une audience dans 30 jours qui décidera du montant que Duvall recevra.

Duvall a été embauché en 2013 et a été licencié le 30 juillet 2018, ce qui, selon son avocat, était quelques jours avant son cinquième anniversaire de travail dans l’entreprise, où il aurait eu droit à une plus grande indemnité de départ.

Un porte-parole de Novant Health a déclaré que l’entreprise de santé était extrêmement déçue du verdict et a déclaré dans un communiqué: « Nous poursuivrons toutes les options légales, y compris l’appel ».

