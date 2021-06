Un dinosaure à plumes fait son apparition dans le dernier monde jurassique : Dominion Sneak Peek

Une toute nouvelle image de Monde Jurassique 3, alias Jurassic World: Dominion, est sorti en ligne. Universal Pictures a officiellement lancé le train de battage médiatique pour la prochaine suite remplie de dinosaures, qui ne devrait pas arriver avant l’été prochain, dans presque exactement un an. Mais ils cherchent à exciter les gens bien à l’avance. Dans ce cas, ils ont d’abord partagé une photo avec une franchise. À savoir, un dinosaure à plumes.

La photo a été mise en ligne peu de temps après une toute nouvelle affiche du Dominion pour Monde Jurassique 3 a été libéré. Universal devrait inclure un aperçu de cinq minutes de la dernière entrée dans le Monde Jurassique séries aux côtés des projections IMAX de F9 l ater ce mois-ci. Cette image offre un aperçu de ce que les téléspectateurs attendent. Nous voyons ce qui semble être un petit rapace à côté de la queue d’un dinosaure beaucoup plus gros avec des pointes sur sa queue. La photo a été partagée avec la légende « 65 millions d’années en devenir ». D’autres bêtes préhistoriques peuvent être vues à l’arrière-plan, bien qu’elles soient floues. Mais le petit gars à l’avant et au centre est l’attraction principale.

Il a été noté et documenté à plusieurs reprises au cours des années depuis la parc jurassique est sorti pour la première fois en salles en 1993 que les dinosaures de ces films ne sont pas scientifiquement exacts. De nombreux dinosaures, rapaces compris, avaient des plumes. Le fait que cette image nous offre quelque chose de plus proche de l’exactitude scientifique est donc très remarquable. Même le Dr Henry Wu, joué par BD Wong, a noté dans Monde Jurassique que parce qu’ils ont rempli les séquences de gènes avec d’autres animaux, les dinosaures n’étaient pas comme ils l’auraient été il y a des millions d’années. Cette image implique-t-elle que nous allons voyager des millions d’années en arrière pour un retour en arrière à l’époque où les dinosaures régnaient sur la Terre ? C’est surtout spéculatif à ce stade. De toute façon, nous sommes dans quelque chose de nouveau. C’est certain.

Colin Trevorrow dirige Jurassic World : Dominion. Le cinéaste a réalisé la première entrée de cette trilogie actuelle, en plus de co-écrire et produire les années 2018 Royaume déchu. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard reviendront respectivement en tant qu’Owen Grady et Claire Dearing. Mais le plus gros attrait pour les fans est peut-être le retour de Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum dans le rôle d’Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm. Tous les trois sont revenus à divers moments au fil des ans dans la franchise, mais jamais dans le même film depuis l’original de 1993. Non seulement cela, mais Trevorrow a promis qu’ils joueraient des rôles importants.

Les détails de l’intrigue pour la suite restent en grande partie secrets pour le moment. Ce que nous savons avec certitude, c’est que ce ne sera pas la fin de la franchise. Le producteur Frank Marshall l’a dit, et Universal pourrait même se préparer à lui donner le traitement de l’univers cinématographique. Mais ne prenons pas trop d’avance sur nous-mêmes pour l’instant. Jurassic World : Dominion devrait actuellement sortir en salles le 10 juin 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles.

Sujets : Jurassic World 3, Jurassic Park