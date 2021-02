Un développeur WiLD est occupé à recruter de nouveaux talents

Ah, WiLD. On se souvient encore quand le titre PS4 a été annoncé pour la première fois à … Euh … Gamescom 2014?! Oui, c’était il y a vraiment si longtemps. Plus de six ans plus tard et nous n’avons toujours pas vu plus de quelques minutes de gameplay, même après que le projet ait réussi à faire un bref retour en 2017. Depuis, nous n’avons entendu que le murmure étrange ici et là. Plus récemment (septembre 2020), le directeur sortant, Michel Ancel, a déclaré que WiLD était toujours en développement.

Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe avec WiLD à ce stade, mais il y a des signes que les choses pourraient encore tourner dans les coulisses. Comme indiqué sur Reddit, Wild Sheep Studios – l’équipe derrière WiLD – est en train d’embaucher de nouveaux employés. Un tout nouveau post sur Linkedin montre que le développeur est maintenant à la recherche d’un programmeur de gameplay senior.

Bien sûr, cela ne signifie pas que nous entendrons à nouveau parler de WiLD, mais au moins le studio fait quelque chose. Ce que ce quelque chose se révèle être, nous devrons attendre et voir.

Vous vous souvenez de WiLD? Rafraîchissez votre mémoire dans la section commentaires ci-dessous.