Un développeur abandonné apparaît à la caméra pour dénoncer Silent Hill et les spéculations de Hideo Kojima

Un autre jour, une autre mise à jour sur la situation étrange mais pas particulièrement merveilleuse entourant le jeu PlayStation 5 Abandoned. L’homme au centre de toutes les théories du complot, Hasan Kahraman, directeur de Blue Box Game Studios, est maintenant apparu devant la caméra dans une vidéo publiée sur Twitter. Il en profite pour convaincre les fans qu’il est bien une personne réelle et qu’il n’a aucun lien avec le créateur de Metal Gear Solid, Hideo Kojima. Il n’est pas non plus impliqué dans le développement d’un nouveau jeu Silent Hill.

Il dit : « Bonjour tout le monde, c’est Hasan Kahraman. Je voulais juste faire une vidéo très rapide pour me montrer. Je suis une vraie personne, je ne suis pas vraiment associé à Hideo Kojima, je ne suis pas un acteur, je suis ne travaille pas sur Silent Hill. Alors oui, je voulais juste vous montrer mon visage et que je suis réel, et j’espère que nous ferons un Q&R très bientôt. [We] il suffit de savoir quand ce sera et nous en parlerons davantage. »

Message rapide de Hasan : pic.twitter.com/1oVeaMvu3w– BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) 22 juin 2021

Malgré les spéculations constantes – qui devraient encore s’atténuer après cette dernière mise à jour – Blue Box Game Studios reste confiant dans le jeu qu’il fabrique réellement. Le compte Twitter continue de répondre aux abonnés, leur disant de « rester à l’écoute » et « c’est peut-être le jeu d’horreur que les fans aiment ». L’étrange application de bande-annonce Abandoned semble toujours être prévue pour vendredi, mais ne vous attendez pas à ce que de nouvelles informations ou séquences soient publiées le jour même. Cela semble simplement être une application pour héberger le futur gameplay et les bandes-annonces pour le moment.

Ce sur quoi l’attention devrait se concentrer est de savoir si le jeu existe vraiment ou non. Il a été découvert que la bande-annonce utilise des actifs achetés pour le moteur Unreal. De plus, ce que vous avez vu n’était pas vraiment le jeu. Dans une note vocale via des messages PSN, Hasan Kahrman a également déclaré: « Non, le teaser, nous n’avions pas beaucoup de temps, donc Sony voulait quelque chose de très rapide. Nous devions donc montrer quelque chose et ce n’était pas du tout le jeu. Le jeu sera donc différent. »

Pouvons-nous maintenant enfin mettre ces rumeurs au lit ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.