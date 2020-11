Un deuxième câble s’est cassé à l’observatoire d’Arecibo, causant encore plus de dégâts à la gigantesque structure.

7 novembre dernier l’un des douze principaux câbles de support de l’Observatoire d’Arecibo s’est cassé et a percé l’antenne principale du radiotélescope. Cette rupture survient trois mois seulement après que l’un des câbles a déchiré une partie de l’antenne principale. Outre que les deux accidents sont liés, ils peuvent conduire à davantage de ruptures en cascade.





Les choses ne semblent pas bonnes du tout pour le deuxième plus grand radiotélescope au monde. Pendant près de six décennies, il a fonctionné avec seulement des accidents occasionnels. Cependant, ces deux-là suggèrent si souvent que les choses empirent sans aucun doute à Arecibo.

Selon la Central Florida University (qui est en charge de sa gestion), le câble s’est cassé et est tombé sur la plaque du réflecteur, causant des dommages supplémentaires à la carte et aux autres câbles. L’observatoire n’était plus opérationnel depuis août en raison de la rupture du premier câble.

Dommages causés par la première rupture de câble en août.

Une possible réaction en chaîne

Le point important ici est le fil qui a été cassé, celui qui était connecté à la même tour que le câble cassé en août. Cela rend les ingénieurs méfiants quant à la raison de leur rupture. Bien que la raison exacte n’ait pas été déterminée, tout indique que cela est dû à la charge supplémentaire que subissent les câbles en raison de la rupture du premier.

Les câbles du radiotélescope sont responsables de maintenir la plateforme de réception de plus de 900 tonnes en suspension dans les airs. Il y en a quatre principaux et douze supplémentaires. Cependant, ceux-ci peuvent être extrêmement stressés si l’un d’eux échoue. Maintenant que deux ont échoué, les ingénieurs craignent de déclencher une réaction en chaîne et les autres échoueront également.

Plateforme suspendue maintenue grâce aux câbles.

L’idée des administrateurs de l’observatoire est réduire la tension sur les câbles existants installer des renforts en acier qui atténuent la charge supplémentaire. Deux nouveaux câbles ont été commandés ces derniers mois et ils espèrent les recevoir quelque temps à l’avance en raison du nouvel incident.

Le radiotélescope Arecibo il a un étui de 60 ansIl a été construit à Porto Rico en raison de l’énorme espace disponible et surtout de l’absence d’interférence. Malgré ses près de six décennies, il est toujours extrêmement utile pour capter les signaux de l’espace extra-atmosphérique. De plus, il a également la capacité d’envoyer des signaux dans l’espace.

Avec 307 mètres de diamètre c’est le deuxième plus grand au monde et seulement dépassé par le FAST de 500 mètres de diamètre récemment publié en Chine.

Via | UCF