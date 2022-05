Un détenu évadé et un agent pénitentiaire avaient une relation de 2 ans, selon la police

L’agent pénitentiaire de l’Alabama et la détenue qui a disparu il y a six jours avaient une relation de plusieurs années qui comprenait ses heures de conduite pour lui rendre visite dans une prison d’État.

Les responsables de l’application des lois ont partagé plus de détails sur la relation entre Vicky White, 56 ans, et Casey White, 38 ans, alors qu’une chasse à l’homme se poursuit après leur disparition le 29 avril, lorsque Vicky White a déclaré qu’elle transportait le suspect du meurtre de Lauderdale County Jail .

Casey White purgeait une peine de 75 ans pour un certain nombre de crimes violents et a également été accusé de meurtre qualifié dans la mort par arme blanche d’une femme de 58 ans.

Le shérif du comté de Lauderdale, Rick Singleton, a déclaré jeudi au correspondant de NBC News, Sam Brock, que Vicky White a conduit à plusieurs reprises plus de deux heures dans une prison d’État à Donaldson, en Alabama, pour voir Casey White (aucun lien de parenté) sur une période d’au moins deux ans et » peut-être plus longtemps. »

« Il était ici en 2020 pour une mise en accusation et une audience préliminaire, et quand il a fini cela, il est retourné à la prison d’État », a déclaré Singleton. « Nous savons qu’ils sont restés en contact pendant qu’il était en prison d’État. »

Des responsables de l’État de l’Alabama ont déclaré à NBC News que tout journal ou vidéo des visites entre les deux à la prison d’État « n’est pas prêt à être publié ».

Le détail de leurs visites en prison intervient après que les autorités ont déclaré mercredi que les deux avaient une « relation spéciale » qui comprenait une correspondance régulière et des réunions après ses heures de travail.

White a déposé ses papiers de retraite un jour avant la disparition des deux, a indiqué la police. De plus, les dossiers judiciaires montrent qu’elle a vendu sa maison il y a cinq semaines à un prix bien inférieur à la valeur marchande pour 95 000 €, ce qui fait craindre à la police qu’elle cherchait simplement à gagner de l’argent rapidement.

La situation a laissé de nombreux anciens collègues de White incrédules, car elle a été quatre fois employée de l’année avec un dossier impeccable.

« Cela pourrait arriver avec les meilleurs des gens », a déclaré aujourd’hui jeudi le procureur du district du comté de Lauderdale, Chris Connolly. « Vicky White, je ferais confiance à ma vie. C’est ce genre de personne solide. »

Maintenant, elle a un mandat d’arrêt contre elle pour avoir permis ou aidé à l’évasion de White. Singleton a également déclaré mercredi qu’elle n’était plus employée par le bureau du shérif sans dire si elle avait été licenciée.

Le détenu de 6 pieds 9 pouces et l’agent de correction de 5 pieds 5 pouces n’ont pas été revus depuis qu’ils ont quitté la prison ensemble la semaine dernière. Une nouvelle vidéo de surveillance d’une station-service montre le couple conduisant sur une route locale dans sa voiture de patrouille. Les deux ont abandonné la voiture pour une voiture d’escapade Ford Edge qui a ensuite été retrouvée à Florence, en Alabama.

Les autorités disent qu’il aurait pu changer ses vêtements et son apparence et que les deux pourraient être lourdement armés. Casey White a également menacé de tuer son ex-petite amie et sa sœur s’il sortait de prison, ont déclaré des responsables de l’application des lois à NBC News.

Vicky White possédait un AR-15, un fusil de chasse et un autre pistolet comme armes personnelles, selon Singleton.

« Mais je pense que le fait qu’elle les possède, je pense que c’est une hypothèse juste qu’ils sont avec eux », a-t-il déclaré à Brock.

Le US Marshals Service dit qu’il n’a aucune information crédible sur la direction dans laquelle les deux pourraient voyager. Un commandant adjoint a dit à Brock qu’en plus de 20 ans de travail, c’est le premier cas où ils n’ont rien de solide.