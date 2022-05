Un détenu évadé de l’Alabama et un agent pénitentiaire avec qui il avait une relation pris dans l’Indiana

L’ancienne agente correctionnelle de l’Alabama, Vicky White, 56 ans, accusée d’avoir aidé le détenu Casey White, 38 ans, à s’échapper et à diriger la police lors d’une chasse à l’homme de 10 jours, est décédée.

Lors d’une conférence de presse lundi, le shérif du comté de Lauderdale, Rick Singleton, a rapporté que Vicky White et Casey White avaient été capturés après une poursuite en véhicule à Evansville, dans l’Indiana, qui s’était terminée par un accident de voiture.

NBC News a rapporté que des officiers de la région enquêtaient – ​​alors que la chasse à l’homme pour le couple entrait dans sa deuxième semaine – lorsque la poursuite a commencé.

Vicky et Casey White. Bureau du shérif du comté de Lauderdale

Dans une interview avec Evansville, Indiana, filiale de NBC WFIE, le shérif local a déclaré aux journalistes qu’un officier du département de police d’Evansville avait initialement repéré le véhicule.

Après une poursuite en voiture qui s’est terminée par une épave dans une zone herbeuse, les responsables ont déclaré que Vicky White s’était suicidée.

« Les officiers qui les ont interceptés sont en fait entrés en collision avec eux pour essayer d’arrêter la poursuite », a déclaré le shérif Dave Wedding.

« Lorsque cela s’est produit, la conductrice du véhicule s’est suicidée et le passager a été blessé, pas trop gravement », a-t-il déclaré, ajoutant que les deux avaient été emmenés dans des hôpitaux locaux.

« Ses blessures (de Vicky White) sont très graves ; Je ne connais pas l’étendue réelle », avait-il déclaré à l’époque. « Elle est dans un état plutôt sérieux. »

La voiture accidentée que les fugitifs de l’Alabama Casey et Vicky White utilisaient au moment de leur capture le 9 mai 2022. WFIE

Lundi soir, le bureau du coroner du comté de Vanderburgh a annoncé que White était décédé à 19 h 06 CT à l’hôpital Deaconess.

Steve Lockyear, le coroner du comté de Vanderburgh, a déclaré dans le communiqué qu’une autopsie est prévue mardi à 17 heures. Plus d’informations seront alors disponibles, a-t-il déclaré.

Plus tôt lundi, une vidéo de surveillance a été diffusée montrant l’ancienne agente correctionnelle sortant d’un hôtel local le jour où elle a disparu avec le détenu de la prison le mois dernier.

Les autorités ont déclaré qu’elle avait quitté un Quality Inn quelques heures seulement avant qu’elle et le meurtrier accusé ne s’enfuient.

Wedding a déclaré qu’ils pensaient que la voiture dans laquelle les deux se trouvaient était à Evansville depuis six jours, bien qu’il ne soit pas sûr que Vicky et Casey White aient été là tout le temps.

« Ce sont des criminels, parfois ils font des choses inexplicables », a déclaré Wedding lorsqu’on lui a demandé pourquoi les deux seraient restés près d’une semaine. « Mais dans ce cas, je suis content qu’ils l’aient fait. »

Casey White était initialement détenu à la prison du comté de Lauderdale en attendant son procès pour deux chefs de meurtre qualifié avant de disparaître le 29 avril.

La directrice adjointe des services correctionnels, Vicky White, aucune relation, avait déclaré qu’elle emmenait Casey White de prison à un palais de justice pour une évaluation de santé mentale prévue. Les enquêteurs ont déclaré qu’aucun rendez-vous n’était prévu et que Vicky White n’avait pas non plus de rendez-vous médical après l’avoir déposé, comme elle l’avait dit à la prison avant de partir.

Casey White purgeait 75 ans pour une série de crimes violents. Il attendait également son procès pour meurtre qualifié dans la mort à l’arme blanche d’une femme de 58 ans.

La semaine dernière, les responsables de l’application des lois ont révélé que Vicky et Casey White avaient une relation de plusieurs années.

Dans un communiqué jeudi, Singleton a déclaré que Vicky White était en contact par téléphone avec Casey White alors qu’il était incarcéré dans une prison d’État à Donaldson, en Alabama.

Lors de sa conférence de presse lundi, Singleton a déclaré qu’il était reconnaissant que la recherche des deux soit terminée.

« Cela a mis fin à une semaine et demie très longue, stressante et difficile », a déclaré Singleton.