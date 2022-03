Un détenu de la CIA laissé avec des lésions cérébrales utilisé comme accessoire d’entraînement à la torture

Le huitième amendement à la constitution des États-Unis stipule : « Aucune caution excessive ne sera exigée, ni des amendes excessives imposées, ni des châtiments cruels et inhabituels infligés.

Contrairement à la croyance populaire, cette protection s’étend également aux non-citoyens des États-Unis.

Tant qu’ils sont à l’intérieur des frontières des États-Unis…

Entrez, le site noir de la CIA, où l’agence de renseignement est libre de faire ce qu’elle veut aux personnes qui y sont détenues au-delà des regards indiscrets du public et où les droits civils ne doivent pas s’appliquer.

L’agence est sous le feu des critiques après la parution d’un rapport cinglant sur le traitement des détenus.

Un détenu de la CIA a développé des « lésions cérébrales modérées à graves » alors qu’il était utilisé pour enseigner les techniques de torture aux interrogateurs.

Ammar al-Baluchi a été détenu dans plusieurs sites noirs de la CIA pendant trois ans au cours des années 2000 avant d’être transféré à Guantanamo Bay où il attend depuis lors son procès devant un tribunal militaire.

Le procès a été bloqué dans des audiences préliminaires au cours des 10 dernières années sur de multiples questions concernant la légalité discutable des actions de la CIA dans l’acquisition et la torture de Baluchi.

Un rapport de 2008 détaille certains de ce que l’on pourrait généreusement appeler des problèmes dans le traitement et l’interrogatoire des Baluchi. Les interrogateurs d’un site noir appelé « Salt Pit » auraient outrepassé leurs directives en torturant Baluchi sans approbation.

La torture est allée au-delà des directives de la CIA.

Selon le rapport, les interrogateurs placeraient un bâton derrière les genoux dans une position de stress qui impliquait de se pencher en arrière tout en s’agenouillant et de jeter de l’eau glacée sur Baluchi.

Ces « techniques » n’ont pas été approuvées par la CIA dans ses directives, ni par les supérieurs des interrogateurs.

Baluchi a admis plus tard que, tout en étant torturé intensivement par la CIA, « il était terrifié et a menti pour que les agents de l’agence arrêtent les mesures… » Baluchi a également déclaré qu ‘ »il avait peur de mentir et avait peur de dire la vérité parce qu’il ne savait pas comment l’un ou l’autre serait reçu.

Le fait que Baluchi dirait n’importe quoi pour faire arrêter les interrogateurs n’est pas surprenant et correspond aux raisons pour lesquelles les interrogateurs expérimentés pensent que la torture est inefficace pour obtenir des informations précises.

Baluchi a été utilisé comme outil de formation pour les interrogateurs.

L’une des techniques approuvées qui ont été utilisées à plusieurs reprises sur Baluchi était celle du «mur» qui consistait à placer le détenu contre un mur en contreplaqué flexible et à utiliser une serviette enroulée placée autour du cou pour «faire rebondir» la tête du détenu contre le mur.

Baluchi a été soumis à plusieurs reprises à des murs pour certifier de nouveaux interrogateurs pour la technique. Pour être clair, Baluchi a été soumis à la torture par une ligne de personnes, comme aide à la formation.

Les relations terroristes de Baluchi et ses éventuels crimes passés sont difficiles à déterminer après 20 ans de torture, d’intervention de la CIA et de bureaucratie judiciaire militaire brouillé l’eau, mais certaines choses sont certaines.

Ammar al-Baluchi n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Ammar al-Baluchi a été détenu et torturé pendant des années dans des installations secrètes de la CIA. Ammar al-Baluchi a subi des « lésions cérébrales modérées à graves » en raison de son traitement aux mains de la CIA.

Cela ne ressemble pas vraiment à la façon dont les gentils se comportent.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.