Un détaillant en ligne annule les précommandes de milliers de consoles Xbox Series X et PS5 auprès de détaillants

Le battage médiatique actuel sur les nouvelles consoles de jeu Xbox Series X ou la PS5 prend des traits absurdes et déjà criminels. Alors que de nombreux clients n’ont actuellement aucune option pour l’un des Pour commander des consoles nouvelle génération, le marché noir est florissant avec des prix hors de prix. Les grands détaillants en ligne comme Amazon and Co. peuvent vous en dire une ou deux choses.

Alors que Sony avec la production et La livraison de la nouvelle PS5 échoue et les clients potentiels n’ont actuellement aucune chance d’en obtenir un PS5 à pré-commander, le mécontentement des clients grandit. Même ceux qui ont eu de la chance ne reçoivent plus les produits pour lesquels ils ont déjà payé à temps, ce qui a déjà causé des problèmes aux détaillants individuels.

Un détaillant en ligne britannique prend des mesures radicales contre les robots des détaillants

Le détaillant en ligne britannique Very a également des problèmes complètement différents: en raison d’une erreur technique, plus de milliers de consoles de jeux Xbox Series X et PS5 ont été commandées par un seul client en quelques minutes. L’acheteur s’est même vanté de pouvoir sécuriser plus de 1000 Xbox Series X et environ 2500 consoles PS5 pour les revendre plus tard.

Afin de prendre des mesures ciblées contre ces revendeurs, Very avait déjà installé son propre système de sécurité sur son portail de vente une seule commande par adresse autorisée. Cependant, le système de sécurité présentait un défaut technique, de sorte qu’un seul client pouvait acheter la totalité du stock.

Ce n’est pas illégal, mais le détaillant en ligne a maintenant réagi et sans plus tarder à toutes les commandes de ces acheteurs annulé sans plus tarder.

Méfiez-vous des escrocs qui achètent une PS5 ou une Xbox Series X.

Le problème n’est pas nouveau: Zum Début de la version PS5 Des masses de précommandes ont été commandées auprès de détaillants en ligne tels qu’Amazon, Media Markt and Co. à l’aide de soi-disant bots, qui placent automatiquement des milliers de précommandes en quelques secondes pour les acheteurs et les détaillants professionnels et écorchent ainsi l’inventaire déjà limité.

Les consoles pré-commandées sont ensuite revendues en ligne, par exemple sur des plateformes promotionnelles comme eBay, à des prix hors de prix.

Par conséquent, vous devez faire preuve d’une extrême prudence avec qui vous souhaitez acheter une PS5 ou une Xbox Series X. Suivant Des prix exorbitants il y a certainement une chance tomber amoureux des escrocsqui saisissent l’argent et n’ont pas du tout de console de jeu. Le nombre de poursuites pénales pour fraude contre des clients fraudés est déjà en augmentation.

