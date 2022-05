Un dernier adieu à Robert Downey Jr. ? Marvel a déjà un acteur pour le prochain Iron Man

merveille

Marvel Studios a annoncé le prochain acteur qui jouera Iron Man dans une série et cela pourrait être une porte fermée de plus au supposé retour de Robert Downey Jr.

© Studios MarvelUn dernier adieu à Robert Downey Jr. ? Marvel a déjà un acteur pour le prochain Iron Man.

Avengers : Fin de partie C’était un avant et un après Univers cinématographique Marvell, puisqu’elle a entraîné les adieux d’une partie des acteurs qui ont été fondamentaux au moment de la construction de la franchise. Robert Downey Jr. joué Hombre de Hierro jusqu’à ce film, mais il est clair que Disney n’arrêtera pas d’utiliser le personnage et c’est pourquoi ils pensent à de nouveaux projets avec le super-héros.

Les fans se souviendront de la mort de Tony Starkl’un des plus douloureux au sein du MCU, mais ce n’était pas la dernière fois que nous le voyions. Son retour était dans la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si…?, où ils ont amené le spectateur à être témoin de différentes réalités au sein de l’univers. Là, on a spéculé que l’acteur allait revenir pour lui donner sa voix, mais c’était Mick Wingert qui était chargé de ce travail.

+ Marvel a un nouvel acteur pour Iron Man

Comme nous l’avons mentionné, la société Mickey Mouse propriétaire du studio n’abandonnera pas le personnage, encore moins après que Disney Junior a annoncé les détails de sa nouvelle série originale renouvelée. Comme indiqué, ils travaillent déjà sur la deuxième saison de Spidey et ses incroyables amisoù ils ressuscitent le lien entre Tony Stark et Peter Parker qui a pris naissance dans les films, avec John Stamos comme Iron Man.

l’étoile de Full house rejoindra l’émission qui se concentre sur les versions plus jeunes de Parker, Miles Morales et Gwen Stacy alors qu’ils combattent des méchants classiques, tels que Green Goblin, Doctor Octopus et Rhino. Dans ce deuxième volet, Starks il rejoindra d’autres Avengers qui aideront l’équipe Spidey à sauver la ville des nouveaux antagonistes Electro et Sandman.

Une raison de ne pas perdre espoir d’un retour de Robert Downey Jr. est que dans la série, il y a plus de personnages actuels du MCU et aucun des acteurs en direct ne donnera sa voix. De plus, avec les rumeurs d’un éventuel retour, l’acteur avait déclaré que l’avenir était incertain pour lui, mais en aucun cas il ne peut l’assurer, peu importe ce que les fans souhaitent. Il va falloir patienter !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂