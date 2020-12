Un député gay se bat contre la demande de statut d’organisme de bienfaisance du groupe

L’Alliance LGB est un groupe « abusif et sinistre », déclare le député gay du SNP John Nicolson

LGB Alliance, le groupe de pression anti-trans «abusif et sinistre», ne devrait «en aucun cas» se voir accorder le statut d’organisme de bienfaisance, déclare le député gay John Nicolson.

L’Alliance LGB a été lancée en octobre 2019 et a rapidement été confrontée à une réaction violente de la part de la communauté LGBT + au sens large pour sa position sur les droits des trans. Il nie fermement qu’il soit transphobe.

Le groupe a également fait face à de vives critiques pour avoir refusé de dénoncer ses partisans néonazis et homophobes, pour avoir soutenu le point de vue du fondateur Malcom Clark selon lequel les écoles ne devraient pas avoir de clubs LGBT + à cause des «enseignants homosexuels prédateurs», et pour avoir soutenu les commentaires du fondateur Bev Jackson défendant le travail. avec le groupe de réflexion anti-LGBT + ultra-conservateur, la Heritage Foundation.

L’Alliance LGB a déposé une requête auprès de la Charity Commission le 13 mars 2020.

Nicolson, député du SNP d’Ochil et du South Perthshire, a été victime de harcèlement et d’abus ciblés de la part des partisans du groupe après avoir publiquement exprimé son soutien à la communauté trans au début de 2020.

Après une campagne abusive de plusieurs semaines contre Nicolson, qui a vu des partisans de l’Alliance LGB faire des dons au groupe en son nom accompagnés de déclarations sectaires, les plateformes de collecte de fonds JustGiving et GoFundMe ont toutes deux supprimé définitivement les pages de collecte de fonds de l’Alliance LGB.

Nicolson a dit au Télégraphe l’Alliance LGB avait lancé une «sinistre campagne d’abus» à son encontre, ses partisans le qualifiant de «pédophile» en ligne après avoir remis en question leurs motivations.

«Personne ne l’arrête», dit-il. «C’est incroyablement bouché, bruyant et obstiné et parfaitement habilité à faire valoir les arguments qu’il aime. Ce à quoi je m’oppose, c’est sa diabolisation des personnes trans.

«J’appelle l’Alliance LGB sinistre parce qu’elle l’est. Il traite les crédules pour de l’argent en prétendant qu’il défend les droits des homosexuels. En aucun cas, ils ne doivent obtenir le statut d’organisme de bienfaisance. La Charity Commission devrait jeter un coup d’œil à ses tweets abusifs. »

Une décision sur l’admissibilité de l’Alliance LGB au statut d’organisme de bienfaisance n’a pas encore été prise, mais une pétition visant à empêcher le groupe d’acquérir le statut d’organisme de bienfaisance au motif qu’il s’agit d’un «groupe de haine transphobe» a attiré plus de 30 000 signatures.

Kate Harris de l’Alliance LGB a déclaré au Télégraphe: « Google LGBT et vous en trouverez des centaines. Mais LGB? Aucun. Il faut que la Charity Commission montre qu’il y a une tolérance pour une pluralité de points de vue.

En novembre, un porte-parole de la Charity Commission a déclaré RoseActualités aucune mise à jour n’a été faite concernant la demande d’inscription de l’Alliance LGB en tant qu’organisme de bienfaisance.

«Nous pouvons confirmer que nous avons reçu une demande d’enregistrement de LGB Alliance en tant que charité. Nous évaluons toutes les demandes d’enregistrement de manière cohérente et minutieuse par rapport aux charité cadre juridique. Nous continuons à évaluer cette demande et ne pouvons pas commenter davantage pour le moment », a déclaré le porte-parole de la Charity Commission.