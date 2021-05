Un demi-million de tricheurs sont bannis de "COD: Warzone"

Knipex pince à bec demi-rond Avec tranchant, 160 mm

"Ce ne sont pas toujours les plus grosses réparations et les plus importants travaux de bricolage qui prennent le plus de temps sur la moto. Passer ou remplacer des câbles... Voici une opération qui, avec les bons outils, se fera désormais en un tournemain et vous paraîtra d'une simplicité enfantine. La pince à bec demi-rond avec tranchant KNIPEX fait partie de ces ""bons outils"". Elle convient parfaitement pour les travaux de préhension et de coupe de précision."