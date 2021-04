Un défilé scintillant de 22 pharaons momifiés remplit les rues du Caire

Vingt-deux rois et reines momifiés ont défilé dans la capitale égyptienne du Caire le 3 avril, chaque «char» ressemblant à un char de guerre fastueux.

Les 18 rois et quatre reines ont été déplacés du musée égyptien de la place Tahrir au nouveau musée national de la civilisation égyptienne, situé à environ 5 kilomètres de là, BBC News a rapporté . Le défilé s’est déroulé sur le Nil et a inclus la royauté de la 17e à la 20e dynasties de l’Egypte ancienne , qui a eu lieu il y a entre 3500 et 3100 ans, CBS News a rapporté .

Chaque momie était assise à l’intérieur d’un azote – une boîte remplie au sommet d’un véhicule décoré, qui était équipé d’amortisseurs, a rapporté BBC News; l’azote était destiné à protéger les momies, car l’exposition à oxygène peut provoquer la décomposition . Le parcours du défilé avait également été repavé pour l’occasion, afin de minimiser les bousculades.

Les véhicules s’alignaient dans l’ordre du règne de chaque souverain, en commençant par le souverain du 17ème siècle Seqenenre Taa II; la programmation comprenait également les célèbres pharaons, le roi Ramsès II et Reine Hatchepsout . La plupart des momies ont été découvertes à la fin des années 1800 à Louxor, le site de la capitale de l’Égypte ancienne, Thèbes, qui abrite le site funéraire royal appelé Vallée des rois.

« Ils ont déjà vu beaucoup de mouvement au Caire et avant cela à Thèbes, où ils ont été déplacés de leurs propres tombes vers d’autres sépulcres pour des raisons de sécurité », a déclaré Salima Ikram, professeur d’égyptologie à l’Université américaine du Caire, à BBC News.

Lorsque les momies ont été transportées pour la première fois de Thèbes au Caire au 19ème siècle, ceux qui transportaient les corps conservés ont dû tromper les douaniers en étiquetant les conteneurs comme « poisson salé », a déclaré l’archéologue Zahi Hawass à CBS News. Après avoir été initialement placées au musée Bulaq, les momies ont été transférées au musée égyptien en 1902; ils y sont restés jusqu’au défilé du 3 avril 2021.

Les momies seront désormais hébergées dans la salle royale des momies du Musée national de la civilisation égyptienne, et l’exposition sera ouverte au public le 18 avril, a rapporté BBC News. Deux des 22 momies, Queen Meritamun et Queen T, seront entreposées, mais les momies restantes seront exposées.

« La nouvelle salle d’exposition ressemble plus à un labyrinthe circulaire à sens unique. Tous les murs sont noirs, avec des projecteurs sur les momies », a déclaré à CBS News Sayed Abu-El Fadal, un porte-parole du NMEC. « Il est conçu comme les tombes de la Vallée des Rois. »

Tous les érudits ne sont pas d’accord pour dire que les momies devraient être exposées, mais soutiennent plutôt que l’exposition des corps profane les morts. Lire la suite sur BBC et Actualités CBS .

