Un CUV électrique. Hyundai présente le teaser de la future IONIQ 5

Après avoir créé une division performance, qui a donné le nom de «N», Hyundai a décidé de s’orienter, plus récemment, vers la création d’une marque pour la mobilité électrique, baptisée IONIQ. Dont le premier modèle vient d’être (légèrement) anticipé, à travers un cours teaser, en vidéo.

Basé sur le concept EV ’45’, l’IONIQ 5, comme l’appelle ce crossover 100% électrique, devrait arriver sur le marché début 2021, c’est-à-dire quelques semaines après la présentation du teaser maintenant publiée.

Selon la marque sud-coréenne, l’IONIQ 5 sera également le premier modèle à être basé sur la plateforme électrique modulaire globale récemment révélée, ou E-GMP, une architecture conçue pour une utilisation exclusive par les véhicules à batterie électrique, ou, en anglais, BEV.

Quant à la vidéo que nous reproduisons ici, avec pas plus de 30 secondes et intitulée «The New Horizon of EV», elle s’inspire, selon la marque, des détails de conception de IONIQ 5, encore à révéler, permettant de prévisualiser les pixels et les points qui convergent dans un espace blanc, représentatif, défend Hyundai, d’une nouvelle ère EV.

Hyundai 45 EV Concept – entre le passé et le futur

En supposant vouloir susciter la curiosité quant à la future IONIQ 5, le teaser met en lumière trois «extras» offerts par le modèle. À commencer par «Extra Power for Life», qui vise à attirer l’attention sur la capacité de charge bidirectionnelle véhicule à charger (V2L); le «Extra Time for You», qui met en évidence la capacité de charge rapide de cette nouvelle voiture; et «Expériences extraordinaires», synonymes des nombreuses fonctionnalités des véhicules électriques qui seront annoncés sous peu.

Le concept Hyundai EV 45

Dans un communiqué, Hyundai précise également que la vidéo désormais diffusée fait suite à l’annonce faite en août, dans laquelle elle annonçait son intention de lancer une nouvelle marque dédiée aux véhicules électriques, appelée IONIQ. Ceci, avec l’objectif supposé et déclaré de devenir l’un des principaux fabricants de voitures électriques au monde.

Ainsi, et en conservant toujours l’acronyme IONIQ, Hyundai prévoit de lancer, au début de 2021, une gamme de nouveaux véhicules électriques, dont l’IONIQ 5, un CUV; l’IONIQ 6, une berline; et le IONIQ 7, un SUV.

